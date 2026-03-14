Türkiye'nin İlk Yüksek Hızlı Tren Hattı 17 Yaşında - Son Dakika
Türkiye'nin İlk Yüksek Hızlı Tren Hattı 17 Yaşında

14.03.2026 13:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının 17. yıl dönümünü kutladı. Hattın açılmasıyla birlikte yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti. 2009'dan bu yana toplam tren hat uzunluğu 2 bin 251 kilometreye ulaştı. YHT'ler 11 şehre doğrudan hizmet veriyor ve günlük ortalama 34 bin yolcu taşınıyor. Yatırımlar devam ederek, demir yolu taşıma politikaları güçlendiriliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattı Ankara- Eskişehir hattının 17'nci yılını geride bıraktığını belirterek, "Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattı Ankara-Eskişehir'in 17'nci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir hattının 13 Mart 2009'da işletmeye alındığını hatırlattı. Projenin hayata geçmesiyle, diğer hatların da devreye alındığını ve bugün itibarıyla toplam tren hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, halihazırda yeni hat yapım çalışmalarının ise sürdüğünü ifade ederek, "Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti. Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreçte, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de ise Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hattı hizmete alındı" ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığını belirten Bakan Uraloğlu, yolcu yoğunluğuna ilişkin, "Ankara-İstanbul hattında 16 bin 723, Konya-İstanbul hattında 4 bin 517, Ankara-Konya hattında 3 bin 665, Ankara-Sivas hattında 1852, İstanbul-Sivas hattında 1590, Ankara-Karaman 1539, İstanbul-Karaman hattında 1413, Ankara-Eskişehir hattında 1189 ve Eskişehir-İstanbul hattında 857 yolcu günlük seyahat ediyor" diye konuştu.

'YHT'LER 11 ŞEHRE DOĞRUDAN HİZMET VERİYOR'

Bakan Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının işleme alındığı, 13 Mart 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını ve Eskişehir'in bu nedenle demir yolu taşımacılığında olduğu gibi demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı. Yüksek hızlı trenlerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "YHT'ler 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2003 yılından bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırım paylarının yükseldiğini ve 2026 bütçesinde demir yolu yatırımlarının payının yüzde 53'e ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Yht, Son Dakika

AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
