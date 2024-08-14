Türkiye'nin Kurulu Gücü 111 Bin Megavatı Aştı

Ekonomi

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, Türkiye'nin kurulu gücünün temmuz sonu itibarıyla 111 bin megavatı aştığını belirterek, bu kurulu gücün yüzde 13'ünü güneş, yüzde 11'ini ise rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğunu bildirdi.

Akbay, yazılı açıklamasında yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeleri değerlendirerek, 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinin toplam enerji üretimindeki payının önemli ölçüde artmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin kurulu gücünün temmuz sonunda 111 bin megavatı aştığına dikkati geçen Akbay, "Bu kurulu gücün yüzde 13'ünü güneş enerjisi, yüzde 11'ini ise rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Ülkemizde ekonomik aktivitenin güçlü seyri, iklimin etkisi ve elektrikli şarj istasyonlarının elektrikli araçlarla eş zamanlı yaygınlaşmasıyla birlikte, enerji tüketimi temmuz sonunda geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Akbay, özellikle 2026 ve sonrasında enerji depolama ile bütünleşik yenilenebilir enerji üretim tesislerinin devreye girmesiyle sektörde yeni bir dönemin başlayacağını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2035 Ulusal Enerji Planı'na göre, güneş enerjisi santral yatırımlarının 53 gigavat seviyesine ulaşması hedefleniyor. Şu anki 16 gigavata yaklaşan kurulu güneş enerjisi santralinin, 10 yıl içinde yaklaşık üç katına çıkması planlanıyor. Rüzgar santrallerinde ise hedef 12 gigavattan 30 gigavata yükselmek. Düzenlemelerin diyalog içinde geliştirildiği, izin ve ruhsat süreçlerinin, ekosistemin ve tüketici talebinin ekonomik ve dengeli ilerletilmesinin, ilaveten yatırım teşviklerinin öneminin arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde projelerin, finansman kaynaklarına ulaşabilme kabiliyeti öne çıkacak. Finansal yapısı güçlü ve yetkin takımlara sahip yenilenebilir enerji şirketlerinin, tahsis edilen elektrik enerjisi kapasitelerini hızla ekonomiye kazandırdığını görüyoruz."

"Yenilenebilir enerji kömürü geçecek"

Akbay, 2025'te enerji talebinin son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının beklendiğini kaydederek, "Isınma, taşımacılık ve sanayide elektrifikasyona dayalı hızlı bir enerji artışı var. Bu durum güçlü ekonomik büyüme, artan sıcak ve soğuk hava dalgaları, veri merkezleri, elektrikli araçlar ile ısı pompaları temelindeki yüksek talepten kaynaklanıyor. Ayrıca 2024-2025 itibarıyla küresel olarak yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarının, kömürle üretilen elektrik miktarını geçeceği netleşmiş durumda. Bunun yanı sıra yenilenebilir kaynakların küresel elektrik arzındaki payının, aynı dönemde devreye girecek üretim tesisleri ile yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkması bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Yapay zekanın yenilenebilir enerji sektöründeki rolüne dikkati çeken Akbay, veri ve iletişim sektörünün elektrik üretim ve tüketim verilerinin daha iyi toplanması, işlenmesi, geçmiş ile mevcut eğilimlerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, gelecekteki eğilimlerin daha iyi tahmin edilmesi ve verimsiz yatırımların önüne geçilmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Enerji talebindeki artış ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki artan payının, hedeflenen dönüşüme hız kattığını ifade eden Akbay, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünü yeniden şekillendiren bu değişiklikler hedeflerimizle uyumlu biçimde gelişmeye devam ediyor. Yeni teknolojiler sayesinde, mevcut tesislerimizde üretim verimliliğini artırmakla kalmayıp, sürdürülebilir enerji üretiminde yenilikçi çözümler geliştirme ve uygulamada proaktif bir tutum sergiliyoruz. Eksim Enerji, tahmin algoritmaları ve iş süreçlerinde üretken yapay zeka uygulamaları ile üretim ve tüketim modellemesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu sayede doğru teknoloji seçimi ile yüksek kapasite kullanımına elverişli coğrafi bölgelerde, ekonomik elektrik enerjisinin teminine odaklanmaya devam ediyor. Sektörün geleceğini şekillendiren bu yeniliklere liderlik etmeyi, sadece bir hedef olarak değil, aynı zamanda doğaya ve topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Öte yandan, şirketin Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan rüzgar enerjisi santralinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla 3 rüzgar türbininin daha ticari işletmeye alındığı ve böylece şirketin kurulu gücünün 487,6 megavata yükseldiği ifade edildi.