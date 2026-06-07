Türkiye'nin Limon İhracatı 195 Milyon Dolar - Son Dakika
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Türkiye'nin Limon İhracatı 195 Milyon Dolar

07.06.2026 11:26
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Türkiye, 2026'nın ilk dört ayında 195 milyon dolarlık limon ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye, 2026 yılının ocak-nisan döneminde 195 milyon dolarlık limon ihracatı gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5'inci sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ihracatın miktar bazında azaldığını, gelir artışının ise ihraç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 703 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 11'inin limondan elde edildiğini aktaran Balık, üretilen yaş meyve ve sebzenin ortalama yüzde 7'sinin ihraç edildiğini, limonda ise bu oranın yüzde 33'e ulaştığını kaydetti.

Balık, ocak-nisan dönemine ilişkin "Limon ihracatımız yüzde 18 artışla 165 milyon dolardan 195 milyon dolara çıktı. 2026 yılı sonunda limon ihracatında 500 milyon doları aşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılında 230 bin ton seviyesinde bulunan limon ihracatının 2024'te 577 bin tona ulaştığını dile getiren Balık, 2026 yılı rekoltesiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu, 2025 yılından daha yüksek bir rekolte beklediklerini belirtti.

Balık ocak-nisan döneminde en fazla talep gösteren ülkeler sıralamasında Irak'ın 64,5 milyon dolarla ilk sırada, Rusya'nın 50 milyon dolarla ikinci, Romanya'nın ise 14,5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Limon İhracatı 195 Milyon Dolar - Son Dakika

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