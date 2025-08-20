Türkiye\'nin Milli Geliri 1.4 Trilyon Doları Aşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 trilyon 323 milyar dolar geçen yılki milli gelirimizle, bu yıl 1.4 trilyon doları aşacak milli gelirimizle önemli bir üretici ülkeyiz" dedi.

Bakan Bolat, Ankara Ticaret Borsası'nda düzenlenen programa katıldı. Toplantıda milli gelir, ihraç edilen ürünler, zirai don ve lisanslı depoculuk konuları ele alındı. Konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 2 milyon 300 bin kadar şirket bulunduğuna değinen Bakan Bolat, "2 milyon 300 bin kadar da esnafımız TESK bünyesinde görevlerini yapıyor. Zamanında ulaştırılamayan tarım ürünleri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Başkan Ticaret Borsası'nın sloganı olarak 'ürettiğini satan ve satabildiği kadar da üreten' sloganını benimsedik diyor. Ticaret Borsalarımız çok önemli bir görev icra ediyorlar. Türkiye'de aşağı yukarı 186 ticaret ve sanayi odamız var. 52 ticaret odası, 12 sanayi odası, 115 ticaret borsası bulunmakta. 1 trilyon 323 milyar dolar geçen yılki milli gelirimizle, bu yıl 1.4 trilyon doları aşacak milli gelirimizle önemli bir üretici ülkeyiz. Gıda sektörüyle alakalı olarak dünyada ilklerin arasında yer alan bir ülke konumundayız. 74 milyar dolarlık bir üretimle Avrupa'da tarımsal üretimde birinci sıradayız. Dünyada da 10'uncu sıradayız. Tarım bitti, öldü gibi felaket senaryosu yazanlar oluyor ama tarımda nüfusumuz azalmakla beraber, tarımsal üretimimiz daha çok endüstriyel tarıma doğru yöneliyor. Hükümetimiz hem çiftçilerimizin tarımsal üretime devam etmeleri için hem de gençlerin tarıma yönelmesi için teşvikler vermekte" diye konuştu.

"Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız tarlada"

Tarımsal üretimin son 22 yılda 3 kat arttırıldığını ve 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Sebze meyve üretiminde dünyada 4'üncü, çiğ süt üretiminde Avrupa'da 3'üncüyüz. Küçükbaş hayvan sayısında; yine 22 yılda küçükbaş hayvan sayısı 32 milyondan 55 milyona ulaşmış durumda. Büyükbaş hayvan varlığımız 2002'de 10 milyondan 17 milyona geçen yıl itibarıyla ulaşmış durumda. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığı olarak Avrupa'da birinci sıradayız. Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız tarlada ve 2 milyon 250 bini aşkın çiftçimiz de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı durumdalar. Hem çiftçimizin üretime devam etmesini sağlayacak, gelir artışının onlara yansıtılması çok önemli hem de tüketicilerimizin piyasada öncelikle ürünü bulabilmesi ve bu ürünü sağlıklı, hijyenik koşullarda bulması ve makul fiyatlarda satın alabilmesini sağlamak. Hal kanunumuz var. Değişikliklerin gerçekleştirildiği ve önümüzdeki aylarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması için hazırlık yaptığımız hal kanunu değişikliğiyle alakalı çalışmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk 7 ayda 18,5 milyar dolarlık ihracatımız var"

Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında çıkarılan Perakende Ticaret Kanunu ile de halden başlayarak ürünlerin perakende dağıtım kuruluşları ve marketler yoluyla tüketicilere ulaşmasının ticaret düzenlemelerini belirlemiş durumdayız. Dünyada Türk tarım ürünleri de tıpkı sanayi ürünlerimiz, hizmet ürünlerimiz gibi beğenilen ve tüketici tarafından istenilen ürünler. 74 milyar dolar üretim, 32,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz tarım ürünlerinde geçen yıl itibarıyla. Bu yıl da ilk 7 ayda 18,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Hükümetimizin lisanslı depoculukta getirdiği devrim çok önemli bir devrim. 13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştık. 53 vilayetimizde 257 lisanslı depo işletmesi var. Bunların toplamda 349 adet deposu var. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi ürünler ağırlıkla depolanabiliyor. Hedefimiz 20 milyon tona ulaşmak. Şu anda Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacminde 316 milyar lira ulaştı. Bu borsanın en önemli özelliği ürünlerin hijyenik ve kontrollü bir şekilde depolanabilmesini sağlamak. Son 30 yılın en sert zirai don olayı meydana gelmişti. Bir kısım yaz meyvelerinde yüzde 40-50'ye varan üretim kayıplarına yol açtı ama yine de beklenenin üzerinde yine bir üretim piyasada görebildik."

Toplantıda Borsa Başkanı Faik Yavuz da bir konuşma yaptı. - ANKARA