Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Büyüyor

26.03.2026 13:47
Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, 2025'te elektrikli taşıt ihracatının 1,7 milyar dolara çıkacağını açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, otomotiv sektörünün geçen yıl 41 milyar dolarla toplam ihracattan yüzde 15'in üzerinde pay aldığını belirterek, "Elektrikli taşıt ana sanayisinde ihracatımızın 2025'te bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 1,7 milyar dolar olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Ağar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule'de düzenlenen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 51. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küresel ekonomi ve ticaretin son dönemde içinden geçtiği olumsuzluklardan ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan savaştan bahsetti.

Böylesi zorlu bir uluslararası konjonktürde istikrarı önceleyen dengeli yaklaşımları ve güçlü üretim altyapıları sayesinde olumlu yönde ayrıştıklarını dile getiren Ağar, "Geçtiğimiz yılı yüzde 3,6'lık büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisi, büyüme eğilimini 22 çeyrektir kesintisiz sürdürmeyi başarmış ve 1,6 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır." diye konuştu.

Ağar, mal ve hizmet ihracatında yaşanan artışa değinerek, "Halihazırda traktör üreticilerimiz de dahil olmak üzere faaliyet gösteren 14 ana sanayi üreticisi ve toplamda 2,2 milyon adede ulaşan kurulu üretim kapasitesiyle Türkiye, küresel otomotiv ekosistemindeki stratejik konumunu perçinlemiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası otomotiv devlerinin yoğunlaşan doğrudan yabancı sermayeli yatırımlarının Türkiye'nin küresel değer zincirinde vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini aktaran Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 12'nci büyük üretim üssü konumunda olan otomotiv sektörümüz son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu oldu ve 2025'te 41 milyar doları aşan ihracatıyla toplam ihracatımızdan yüzde 15'in üzerinde pay almayı başarmıştır. Otomotiv ana sanayi ihracatımız ise 2025'te toplam ihracattan yaklaşık yüzde 10 pay alarak 25 milyar dolara yükselmiştir. Elektrikli taşıt ana sanayisinde de ihracatımızın 2025'te bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 1,7 milyar dolar olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz."

"AB ile temaslarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz"

Bakan Yardımcısı Ağar, otomotiv ana sanayisinin ihracatının yüzde 75,8'inin Avrupa Birliği'ne (AB) yapıldığını anımsatarak, "Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikalarında otomotiv sektörü öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenmiş, Çin'e olan ham madde ve teknoloji bağımlılığının giderilmesine yönelik politikalar ortaya konulmuştur." dedi.

Bu politikalara ilişkin detayları paylaşan Ağar, AB'nin "Made in EU" yaklaşımının yakından takip edildiğini ve yoğun diplomatik temaslar yürütüldüğünü, Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerinde de yoğun istişareler gerçekleştirildiğini anlattı.

Ağar, "Bugüne kadar yürütülen bu çok boyutlu çalışmalar neticesinde taslak metinde AB menşei kavramının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi de kapsayacak şekilde ele alınmasına yönelik hukuki dayanak oluştuğunu da memnuniyetle görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de temaslarımıza yoğun şekilde devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak stratejik yol haritalarını sadece bugünün dinamikleriyle değil, yarının dünyasını şekillendirecek bir vizyonla kurguladıklarını kaydeden Ağar, yerli üretimi küresel pazarların en rekabetçi aktörü haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

"OSD Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu"

Konuşmaların ardından "OSD Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu kapsamda "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü" Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'ye, "Teknoloji Başarı Ödülü" Man Türkiye, TOFAŞ ve Mercedes-Benz Türk AŞ'ye, "İhracat Başarı Ödülü" ise TOFAŞ, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OYAK-Renault ile Ford Otomotiv'e verildi.

Genel kurul, sektördeki tedarikçi şirketlerin ödüllendirildiği "OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri"nin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

