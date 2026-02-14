Türkiye'nin Petrol İthalatı Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Petrol İthalatı Arttı

14.02.2026 10:18
Aralık 2025'te Türkiye'nin petrol ithalatı %8,2 artışla 4,5 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 4 milyon 539 bin 836 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2025'e ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 18 artarak 2 milyon 923 bin 92 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı da yüzde 7,6 artarak 1 milyon 240 bin 30 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 4 milyon 539 bin 836 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 158 bin 624 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 852 bin 937 tonla Irak ve 426 bin 754 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,2 artarak 501 bin 114 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları yüzde 11,4 artarak 3 milyon 58 bin 401 ton, motorin satışları yüzde 9,8 artarak 2 milyon 414 bin 773 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 7,6 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 7,6 artışla 1 milyon 112 bin 703 tona yükseldi.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 62,8 artarak 505 bin 461 tona çıkarken motorin türleri ihracatı yüzde 60,3 azalarak 123 bin 914 ton, benzin türleri ihracatı yüzde 37,4 düşerek 6 bin 831 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 13,3 gerileyerek 103 bin 908 ton oldu.

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,1 arttı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,1 artışla 3 milyon 500 bin 221 ton olarak kayıtlara geçti.

Havacılık yakıtları üretimi Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,6 artarak 479 bin 147 tona çıkarken benzin türleri üretimi yüzde 4,8 azalarak 440 bin 272 ton, motorin türleri üretimi de yüzde 2,9 düşerek 1 milyon 480 bin 263 ton oldu.???????

Kaynak: AA

