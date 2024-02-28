Türkiye\'nin Petrol İthalatı Geçen Yıl Aralıkta Yüzde 15,7 Arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 4 milyon 342 bin 141 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 28,1 artarak 2 milyon 902 bin 839 ton olarak gerçekleşti.
Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 6,52 azalarak 1 milyon 19 bin 295 tona düştü.
İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.
Böylece toplam ithalat, geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 4 milyon 342 bin 141 ton oldu.
En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 779 bin 633 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 508 bin 768 tonla Irak ve 215 bin 116 tonla Kazakistan izledi.
Öte yandan, benzin satışları geçen aralıkta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,63 artarak 352 bin 67 tona, motorin satışları yüzde 1,13 artarak 2 milyon 272 bin 578 tona ulaştı.
Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,83 artarak 2 milyon 777 bin 310 ton olarak kayıtlara geçti.
Petrol ürünleri ihracatı yüzde 66,3 arttı
Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen sene aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,8 artarak 515 bin 316 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 39,23 azalarak 53 bin 427 ton olarak gerçekleşti.
Benzin türleri ihracatı yüzde 234,7 artarak 258 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 0,95 azalarak 266 bin 518 ton oldu.
Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 66,3 artarak 1 milyon 312 bin 259 tona yükseldi.
Motorin türleri üretimi geçen yıl aralıkta, önceki senenin aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak 1 milyon 579 bin 630 ton, benzin türleri üretimi yüzde 53,9 artarak 549 bin 970 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 68,3 artarak 509 bin 935 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 26,9 azalarak 42 bin 656 ton olarak hesaplandı.
Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 18,2 artarak 3 milyon 283 bin 741 tona çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Petrol İthalatı Geçen Yıl Aralıkta Yüzde 15,7 Arttı - Son Dakika
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan eden Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda "Yüksek Karlı Gizli Fon" olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Gazze'deki katliama tepki göstererek kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. ABD basını hayatını kaybeden Bushnell'in bir arkadaşına dayandırdığı haberinde, genç askerin kendisini ateşe vermeden önce Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?