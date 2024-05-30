Türkiye'nin Petrol İthalatı Martta Yüzde 1,5 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Petrol İthalatı Martta Yüzde 1,5 Arttı

Türkiye\'nin Petrol İthalatı Martta Yüzde 1,5 Arttı

Türkiye'nin mart ayındaki petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 4 milyon 179 bin 826 tona ulaştı. Ham petrol ithalatı yüzde 6,1 artışla 2 milyon 682 bin 232 ton olarak gerçekleşirken, motorin türleri ithalatı yüzde 1,5 artarak 1 milyon 162 bin 471 tona çıktı. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,1 artarak 2 milyon 643 bin 550 ton olarak kaydedildi.

30.05.2024 12:45
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Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 4 milyon 179 bin 826 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,5 artışla 1 milyon 162 bin 471 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 4 milyon 179 bin 826 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 623 bin 817 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 459 bin 444 tonla Irak ve 172 bin 676 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 artarak 344 bin 87 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 3,8 artışla 2 milyon 169 bin 877 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,1 artarak 2 milyon 643 bin 550 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 50,2 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 370 bin 266 tona düştü, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 28,2 azalışla 109 bin 24 tona geriledi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 4,9 artarak 47 bin 125 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 101,4 artarak 647 bin 218 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 50,2 artışla 1 milyon 702 bin 514 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 artarak 1 milyon 390 bin 34 tona ulaştı.

Benzin türleri üretimi yüzde 17,1 artarak 400 bin 375 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,9 azalarak 341 bin 167 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 11,2 artışla 106 bin 596 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 8,5 artarak 3 milyon 125 bin 43 tona çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Petrol İthalatı Martta Yüzde 1,5 Arttı - Son Dakika

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