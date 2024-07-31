Türkiye'nin Petrol İthalatı Mayısta Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Petrol İthalatı Mayısta Arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 4 milyon 423 bin 682 ton oldu. Ham petrol ithalatı ise yüzde 16,2 artış gösterdi. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 7,3 azaldı. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,6 azaldı. Petrol ürünleri ihracatı ise yüzde 56,5 arttı.

31.07.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 4 milyon 423 bin 682 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 16,2 artarak 2 milyon 860 bin 972 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 7,3 azalışla 1 milyon 194 bin 728 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 4 milyon 423 bin 682 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 701 bin 767 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 347 bin 490 tonla Kazakistan ve 264 bin 211 tonla Irak izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 artarak 383 bin 7 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 9,8 azalışla 2 milyon 202 bin 969 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,6 azalarak 2 milyon 737 bin 90 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 56,5 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 402 bin 199 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 157,6 artışla 210 bin 891 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 62,4 azalarak 17 bin 928 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 7,9 artarak 344 bin 619 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 56,5 artışla 1 milyon 553 bin 698 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 1 milyon 302 bin 362 tona çıktı.

Benzin türleri üretimi yüzde 12,1 artarak 419 bin 739 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 5,1 azalarak 445 bin 279 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 38,4 artışla 169 bin 734 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 17,3 artarak 3 milyon 297 bin 258 tona çıktı.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Petrol İthalatı Mayısta Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Petrol İthalatı Mayısta Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement