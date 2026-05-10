Türkiye'nin Romanya'ya İhracatı Artışta

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 2 milyar 443 milyon 192 bin dolar olarak gerçekleşirken Romanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 5'inci sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 86 milyar 73 milyon 564 bin dolardan 88 milyar 629 milyon 978 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine yüzde 6,31 artışla 35 milyar 225 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Romanya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 3,14 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 4 ayında Romanya'ya en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi, çelik, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde Romanya'ya 530 milyon 551 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 465 milyon 634 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 442 milyon 95 bin dolarlık çelik, 166 milyon 835 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, 150 milyon 379 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı gerçekleştirildi.

Romanya'ya en fazla ihracat İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan yapıldı. Söz konusu dönemde İstanbul'dan 817 milyon 534 bin dolarlık, Kocaeli'den 459 milyon 245 bin dolarlık ve Bursa'dan 298 milyon 781 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Türkiye'yi ziyaret eden Romen turist sayısı 1,2 milyon kişiye ulaştı"

Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatında Romanya'nın yükselen konumunun dikkati çektiğini belirterek, Romanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret partnerlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğine işaret eden Tandoğan, "2025 yılında ikili ticaret hacmi 13,4 milyar dolar ile tarihi rekor kırdı. Türkiye, aynı zamanda Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Tandoğan, 2025 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden Romen turist sayısının 1,2 milyon kişiye ulaştığını vurgulayarak, "Romanya, 20 milyon nüfusu ile Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde Polonya'dan sonra en büyük nüfusa sahip ülkedir." dedi.

"Romanya'da aktif olarak faaliyet gösteren 2 bin 500 civarında Türk sermayeli firma bulunuyor"

Ufuk Tandoğan, Romanya'nın, yaklaşık 400 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğü, 230 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ve kişi başına 20 bin dolar seviyesini aşan geliri ile Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olarak öne çıktığını bildirdi.

Dış ticaretinin yaklaşık yüzde 72'sini AB ülkeleri ile gerçekleştirmesinin Romanya'nın Avrupa ekonomik sistemine ne kadar entegre olduğuna işaret ettiğini belirten Tandoğan, "Romanya'da aktif olarak faaliyet gösteren 2 bin 500 civarında Türk sermayeli firma bulunmaktadır." dedi.

Tandoğan, Türk firmalarının hemen hemen her sektörde aktif olarak yer aldığını kaydederek, "Solar ve rüzgar enerjisi, inşaat, altyapı, lojistik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, gıda, sağlık, finans, medya, demir çelik ve üretim sektörlerinde Türk firmalarının güçlü varlığı bulunmaktadır. Toplam Türk yatırımlarının yaklaşık 10 milyar avro seviyesine ulaştığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Romanya, son yıllarda Türk müteahhitlerinin en fazla proje gerçekleştirdiği ülke konumuna yükseldi"

Türk müteahhitlik sektörünün Romanya'da çok güçlü bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Ufuk Tandoğan, "Bugüne kadar 230'dan fazla proje ve yaklaşık 16 milyar dolar büyüklüğünde iş üstlenilmiştir. Romanya, son yıllarda Türk müteahhitlerinin en fazla proje gerçekleştirdiği ülke konumuna yükselmiştir." diye konuştu.

Tandoğan, son dönemde savunma sanayi, enerji ve altyapı projelerinde ortak yatırımların artmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğini gösterdiğini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji alanında Türk firmalarının yüzlerce megavat büyüklüğünde projeler geliştirdiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'nın Türkiye için Avrupa ile ekonomik entegrasyonun en kritik kapılarından biri olduğunu aktaran Tandoğan, "Artan ticaret hacmi, güçlü yatırım ilişkileri ve stratejik konumu sayesinde Romanya, Türk iş dünyası için hem güvenli hem de büyüme potansiyeli yüksek bir merkez olmaya devam etmektedir." dedi.

"Türkiye'nin Romanya'ya ihracatında elektrikli makine ve cihazlar öne çıkıyor"

Romanya'da faaliyet gösteren Türk şirketi Sevenflat Systems'in Genel Müdürü Süleyman Karakuş da Romanya'nın Türk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Karakuş, Romanya'nın AB üyesi olması ve Schengen Bölgesi'ne dahil olmasıyla Türk firmaları için tüm Avrupa pazarına erişim imkanı sağlayan stratejik bir avantajın oluştuğuna işaret etti.

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatında elektrikli makine ve cihazların öne çıkan sektörler arasında olduğuna dikkati çeken Karakuş, "Sektörün 2025 yılındaki ihracat performansı artış trendini korumaktadır. İki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hedefinin sadece büyük sanayi kuruluşlarıyla değil, teknoloji tabanlı uzman şirketlerle gerçekleşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.