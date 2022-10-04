Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi - Son Dakika
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Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi

04.10.2022 00:01

Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme talep ettiği iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre, Türkiye ödemelerin bir kısmını 2024'e yapmayı istedi.

Bloomberg kaynaklarının aktardığına göre Türkiye, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya yönelik bir hamle yaparak, Rusya'dan doğal gaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi. Söz konusu kaynaklar, Botaş'ın Rusya'ya olan ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı.

HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi. İsminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, görüşme sonrası bir anlaşma yapıldığına dair henüz bir bilgi edinilmediğini söyledi. Botaş ve Gazprom konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

TARAFLAR AÇIKLAMA YAPMADI

Bloomberg'in söz konusu iddiasıyla ilgili henüz Türkiye ve Rusya resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

DOĞAL GAZDA RUBLE İLE ÖDEME DÖNEMİ

Geçtiğimiz ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan satın alınan gazın yüzde 25'inin Rus para birimi ruble ile ödenmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Bununla beraber Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşılık olarak, "Dost olmayan" ülkelerin, Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin bir kararname imzalamıştı. Putin konu ile ilgili, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" diye konuşmuştu.

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Türkiye, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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