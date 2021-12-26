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Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansına hayran kalmamak mümkün değil - Son Dakika

Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansına hayran kalmamak mümkün değil

26.12.2021 16:01

Türkiye Cumhuriyeti'nin göklerdeki güvencesi olmak üzere üretilen milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki hedefi imha ederek, testi başarıyla tamamladı. HİSAR O+ bu testin ardından resmen göreve hazır hale geldi.

Türkiye'nin havadaki gözü ve kulağı olması beklenen milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'dan çok güzel haberler geldi. Füze sistemi, envantere giriş öncesi son testleri de başarıyla geçti.

"ŞANLI ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı! Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansı hayran bıraktı

DÜŞMAN UNSURLARINI ORTADAN KALDIRIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan- Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirip, sunuldu. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sistemi'nin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı silahsız insansız hava araçlarına (İHA-SİHA) karşı etkili oluyor.

Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansı hayran bıraktı

SİPER 2023'TE KULLANIMA HAZIR HALE GELECEK

Stratejik ve kritik tesislere sahip Türkiye'de mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem ve Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor. Öte yandan HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansı hayran bıraktı
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Füze Sistemi, Türkiye, Milli, Füze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansına hayran kalmamak mümkün değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin savunmada yeni yıldızı HİSAR O+! Son testteki performansına hayran kalmamak mümkün değil - Son Dakika
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