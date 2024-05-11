Türkiye\'nin sertifikalı tohum üretimi ve ihracatı artıyor

Ekonomi

Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı artış trendini sürdürürken bu ürünlere yönelik ihracat rakamları da ithalatının üzerine çıktı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de planlı ve sistemli tohumculuk faaliyetleri 1925-1930'lu yıllarda araştırma enstitüleri ve tohum ıslah istasyonlarının kurulmasıyla başladı.

Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanunu'nun 1963'te yürürlüğe girmesiyle ülke tohumculuğunda yeni bir döneme geçildi. Sonraki süreçte çıkarılan Tohumculuk Kanunu, tamamlanan alt mevzuatlar ve özel sektör yapılanmasının sağlanmasıyla, yurt içi sertifikalı tohum üretimi ivme kazandı.

Sertifikalı tohum kullanımı 2005'ten ve sertifikalı tohum üretimi de 2008'den itibaren Bakanlık tarafından desteklenmeye başlandı.

Ülkede sertifikalı tohum üretimi 2002'den itibaren genel artış seyrini sürdürdü. Bu üretim 2002'de 145 bin 227 ton iken 2012'de 646 bin 905 tona yükseldi.

Sertifikalı tohum üretimi, 2017'den itibaren her yıl 1 milyon tonun üzerinde gerçekleşti. Bu miktar geçen yıl da 1 milyon 300 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Tohum ihracatı artıyor

Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimindeki artış, dış ticaret verilerine de yansıdı. Türkiye, yıllar içinde sertifikalı tohumdaki dış ticaret dengesini sağlamayı başarırken, bu alanda kendi kendine yeten ülke konumuna geldi.

Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı, 2016 yılından itibaren her yıl ithalatın üzerinde seyretti.

Sertifikalı tohum ihracatı, 2002'de miktar bazında 8 bin 112 ton olurken, 2012'de 37 bin 439 tona, 2022'de 86 bin 412 tona çıktı. Sertifikalı tohum ithalatı ise 2002'de 19 bin 227 ton, 2012'de 33 bin 160 ton, 2022'de de 37 bin 729 ton oldu.

Söz konusu ihracat geçen yıl 89 bin 378 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ithalat ise ihracatın altında kalarak 51 bin 384 ton olarak belirlendi.

Türkiye'nin tohum ihracatı değer bazında da son 2 yıldır ithalatın üzerine çıktı.

İhracat, 2002'de 17 milyon 320 bin dolar iken 2012'de 120 milyon 796 bin dolara yükseldi. İhracat, 2022'de 232 milyon 663 bin dolar, geçen yıl ise 326 milyon 758 bin dolar olarak hesaplandı.

İthalat ise 2002'de 55 milyon 292 bin dolar, 2012'de 197 milyon 649 bin dolar oldu. İthalat tutarı, 2022'de 169 milyon 614 bin dolar, geçen yıl ise 249 milyon 563 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2002-2023 yıllarındaki sertifikalı tohum üretim ve dış ticaret verileri şöyle:

İhracat (ton) İthalat (ton) İhracat (dolar)(bin) İthalat (dolar)(bin) Üretim(ton) 2002 8.112 19.227 17.320 55.292 145.227 2003 16.095 16.341 21.451 71.249 184.247 2004 15.658 19.838 35.147 79.238 349.332 2005 13.814 23.876 26.981 89.597 332.190 2006 23.941 32.654 47.093 105.608 370.748 2007 21.335 34.374 49.886 130.581 325.013 2008 26.245 43.578 71.101 170.798 290.148 2009 21.816 30.243 70.766 158.366 385.061 2010 29.586 40.610 94.789 176.792 497.964 2011 30.554 36.754 108.948 178.121 637.330 2012 37.439 33.160 120.796 197.649 646.905 2013 33.320 36.056 126.073 194.286 743.193 2014 42.135 33.185 148.375 188.431 775.909 2015 26.708 56.539 102.717 202.181 896.298 2016 58.222 49.491 153.449 202.127 957.925 2017 44.078 39.288 137.077 189.002 1.049.366 2018 102.786 40.170 151.691 178.853 1.059.316 2019 74.703 37.204 155.427 177.333 1.143.466 2020 72.308 45.819 162.033 199.462 1.242.328 2021 86.768 56.355 214.883 227.856 1.324.222 2022 86.412 37.729 232.663 169.614 1.361.336 2023 89.378 51.384 326.758 249.563 1.300.020

Kaynak: AA