Türkiye'nin Sofralık Zeytin İhracatı 200 Milyon Dolara Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Sofralık Zeytin İhracatı 200 Milyon Dolara Koşuyor

Türkiye\'nin Sofralık Zeytin İhracatı 200 Milyon Dolara Koşuyor

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan zeytinde ihracat rakamları umut vermeye devam ederken, 443 bin ton sofralık zeytin elde edilen 2023/24 sezonunda sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor.

11.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan zeytinde ihracat rakamları umut vermeye devam ederken, 443 bin ton sofralık zeytin elde edilen 2023/24 sezonunda sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor.

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan ve birçok yemekte, salatada kullanılan güçlü bir E vitamini deposu sofralık zeytinde, Türkiye 200 milyon dolar ihracata koşuyor. Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15'lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise 84 bin 749 tondan, 65 bin 325 tona geriledi. Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında yüzde 23 azalırken, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5'lik artış sayesinde elde edilen döviz miktarı yüzde 15 fazla oldu. Sofralık zeytinde ortalama ihraç fiyatı 1,80 dolardan 2,69 dolara yükseldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanması için kalan 2 aylık süreçte yapacakları ihracatla sezon sonunda 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeytinin anayurdunun Anadolu olduğunu, Türkiye'de 43 ilde 500 bin üreticinin, sayıları 200 milyonu aşan zeytin ağaçlarından 2023/24 sezonunda 443 bin ton sofralık zeytin elde ettiğini paylaşan Er; "Türkiye'de 85 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi 116 ülkeye 65 bin 325 ton ihracat yaptık. 2024/25 sezonunda ihracatta 100 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Sofralık Zeytin İhracatı 200 Milyon Dolara Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Sofralık Zeytin İhracatı 200 Milyon Dolara Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement