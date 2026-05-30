Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2,2 Milyar Dolar
Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2,2 Milyar Dolar

30.05.2026 10:03
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2025'te 2,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında toplam 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yılın su ürünleri ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri sektöründe üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla küresel ölçekte güçlü konumunu pekiştirdiğinin altı çizildi.

Uluslararası verilere de yer verilen açıklamada, dünya su ürünleri ihracatının 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 11 artışla 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükseldiği, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası verilere göre, dünya su ürünleri ihracatı 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 11 artışla 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükselirken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara ulaşmıştır. Son bir yılda da Türkiye'nin yükselişi devam etmiş; 2024-2025 döneminde dünya su ürünleri ihracatı yüzde 7 artarken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatındaki artış oranı yüzde 10,9 olarak gerçekleşmiştir. Üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla dikkat çeken su ürünleri sektörümüz; ülkemizin gıda arz güvenliğine, sürdürülebilir üretim vizyonuna ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak; su ürünleri sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye ve sektörümüzün katma değerli büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

