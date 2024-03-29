Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,2 azalışla 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60,5 iken geçen ay yüzde 75,7'ye yükseldi.
Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azaldı
Ocak-şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.
Enerji ve altın hariç dış ticaret
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara çıktı. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5,2 yükselerek 19 milyar 958 milyon dolardan 20 milyar 989 milyon dolara ulaştı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret hacmi yüzde 8,5 yükselişle 40 milyar 578 milyon doları gördü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,3 oldu.
(Sürecek)
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