Türkiye'nin tahıl ambarında hasat erken başladı, rekolte yüz güldürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin tahıl ambarında hasat erken başladı, rekolte yüz güldürdü

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Sivas'ta iklim değişikliği nedeniyle hububat hasadı yaklaşık 15 gün erken başladı. Rekolte ve kalitenin yüksek olması, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler bilinçli üretim yaparken, tüccarlar ürünün hakkını vermeli. Hasat dönemi normalde Ağustos ayında başlaması gerektiği belirtilirken, bu yıl sıcak hava nedeniyle Temmuz ayı sonunda başladı. Çiftçiler, düşük fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşarken, devletin çiftçinin hakkını vermesi ve tüccarların fırsatçılık yapmaması istendi. Bu yıl verim ve kalitenin yüksek olduğu belirtilirken, çiftçiler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

26.07.2024 11:36
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Türkiye'nin tahıl ambarında hasat erken başladı, rekolte yüz güldürdü

SİVAS - Sivas'ta önceki yıllarda Ağustos ayında başlayan hububat hasadı, iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 15 gün erken başladı. Rekolte ve kalitenin yüksek olması, mahsulüne aylardır gözü gibi bakan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, ülke genelinde hasat dönemini etkiledi. Sivas'ta Ağustos ayında başlayan hububat hasadı, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Temmuz ayı sonunda başladı. Türkiye'nin birçok iline giderek hasat yapan biçerdöverler, Sivas'ta tarlalara girdi. Önceki yıl yoğun yağışlar nedeniyle ürünlerinde kalite kaybı yaşayan çiftçiler, 2024 yılı hasat döneminden ümitli. Sivas merkeze bağlı Himmetfakı köyünde başlayan hasadı yerinde inceleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, çiftçilerin bilinçli üretim yaptığını söyledi.

"Tüccarlar ürünün hakkını vermeli"

Hasadın normal şartlarda Ağustos ayında başlaması gerektiğini söyleyen Başkan Hacı Çetindağ, "Sivas'ımızda hasat geçen yıllara sıcaklıkların aratmasından dolayı bu sene erken başladı. Şu anda hem kalite tüksek hem de verim yüksek bu yüzden çok memnunuz. Fiyatların düşük olmasından dolayı çiftçimiz biraz sıkıntı yaşandı. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı ekilmeyecek yer bırakılmasın, biz kimseye muhtaç olmaya caz diye. Biz Sivas çiftçisi olarak bunu çok iyi başardığımızı biliyorum. Ekilmeyen bir arazimiz kalmadı her tarafı ektik. Sivas, ülkemizde en son hasat başlayan illerden birisi. Buğdaylarımız eskisi gibi değil, Toprak Mahsulleri Ofisimiz gece gündüz çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bizim kara gün dostumuz, bunun yanında tüccarlarımızda olsun. Tüccarlarımız hemen fırsatını değerlendirip de düşük fiyata almasınlar. Çiftçimiz bu sıcağın anlıda 24 saat çalışarak ülkemizin dışarıya bağımlı kalmaması için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz Sivas çitçisi olarak devletimizin milletimizin her zaman yanındayız üretmeye devam edeceğiz. Bizim tek istediğimiz Devletimiz bizim çiftçimizin hakkını versin ve tüccarlarımızda bu işi fırsata çevirmeyerek daha çok taşın altına elini koyarak bu toprakları hep beraber ekelim, ülkemizin karnını doyuralım dışarıya da ihracat yapalım" dedi.

"Bu yıl verim de kalite de yüksek"

Önceki sene yaşanan kalite kaybının yağmur nedeniyle olduğunu söyleyen Hacı Çetindağ, "Hasat zamanına daha 15-20 gün varken bu sene erken başladı. İklim değişikliğinden dolayı geçen sene yağışların çok fazla olması, hastalıkların fazla olması hem verim kaybına neden oldu hem kaliteyi düşürdü. Bu yüzden dolayı da Toprak Mahsulleri Ofisi de buğday aldı ama yeteri kadar alamadı çiftçimiz bu yüzden dolayı büyük mağdur oldu. Bu sene hem kalite var hem verim yüksek ama tek sıkıntımız buğday fiyatlarını Cumhurbaşkanımız tarafından düşük açıklanması. Bir ekmeğin 10 TL olduğu bir bardak çayın 20 TL olduğu bir ülkede bizim çiftimizin gerçek el emeğinin verilmesini istiyoruz. Biz yine de şikayet etmeyeceğiz. Ekmeye, üretmeye devam edeceğiz. Hükümetimize devletimize güveniyoruz çiftçimizin emeğini verecek" ifadelerine yer verdi.

Bu yıl hasat yüzümüzü güldürdü

Tarlasında hasada başlayan çiftçi İsmail Doğruyol, "Hasat çok güzel, bakım istiyor her şey gibi bakım olmazsa da verim alınamıyor. Mevsim olarak güzel, rekolte güzel, protein oranı yüksek bu yıl hasat yüzümüzü güldürdü. Mazot, gübre pahalı girdiler çok fazla. Girdiler biraz daha düşük olsa bu hasat zamanı verim ile kendini dengeler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tahıl ambarında hasat erken başladı, rekolte yüz güldürdü - Son Dakika

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