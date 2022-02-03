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Türkiye'nin tek otomotiv lisesine BUÜ'den akademik destek - Son Dakika

Türkiye'nin tek otomotiv lisesine BUÜ'den akademik destek

03.02.2022 14:27
Türkiye'nin tek otomotiv lisesine BUÜ'den akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanındaki tek eğitim kurumu olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanındaki tek eğitim kurumu olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye'nin otomotiv sektörü üzerine kurulan ilk ve tek lisesi olan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Bursa Uludağ Üniversitesi akademik destek verecek. Kurumlar arasında imzalanan işbirliği protokolü ile lisede görev yapan eğitimci ve öğrencilere bilimsel projelerde danışmanlık yapılacak. Bunun yanı sıra BUÜ ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ortak çalışmalar yürütmesi, birlikte seminer ve organizasyonlar gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Okul Müdürü Metin Sezer imza attı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK tarafından önceki yıl belirlenen Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret ederek, "Araştırma Üniversiteleri için belirli htisaslaşma alanları tespit edildi ve üniversiteler bu alanlarda faaliyet gösteren sektörlerle eşleştirildi. Üniversitemiz; otomotiv malzeme teknolojisi ile gıda arz güvenliği, gıda biyoteknolojisi ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında güçlü olduğumuz için bu alanlardaki sektörlerle eşleştirildi. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı'nda önemli akademisyenlerimiz var. Onun dışında Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda da aynı programı bu yıl açacağız. Buralarda ciddi bir akademik deneyim ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye'nin bu alanda tek örneği olan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek olmak bizler için de memnuniyet vesilesi olacaktır. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyor, birlikte yapacağımız projelerin çıktılarının da başta kurumlarımıza, şehrimize ve ülkemize yararlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer de kuruldukları ilk günden itibaren bilimsel gelişime önem verdiklerini aktardı. Son bir yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını açıklayan Metin Sezer, imzalanan protokol sayesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirileceğine inandıklarını söyledi. Sezer, verdikleri desteklerden dolayı Rektör Kılavuz ve tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, akademisyenler ve okul yöneticileri de hazır bulundu. - BURSA

Türkiye'nin tek otomotiv lisesine BUÜ'den akademik destek

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Uludağ Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tek otomotiv lisesine BUÜ'den akademik destek - Son Dakika Ekonomi


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