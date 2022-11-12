Togg'dan ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak - Son Dakika
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Togg'dan ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak

12.11.2022 15:09

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından heyecan yaratan bir açıklama yapıldı. Duyuruda, "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda olacağı duyuruldu.

"ÖN SİPARİŞ SÜRECİ ŞUBAT 2023'TE BAŞLAYACAK"

Togg'dan yapılan son açıklamada ise ön siparişlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"TOGG TARAFINDAN AÇIKLANMAYAN BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."

İşte o paylaşım:

Togg için ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak
YORUMLAR
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Son Dakika Ekonomi Togg'dan ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg'dan ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak - Son Dakika
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