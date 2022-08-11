TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Çorlu'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesine kazandırılan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sorun yaşayan iş insanların kullanabileceği Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin son derece önemli olduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaretinde, işinde sorun yaşayan iki tüccar iki iş insanı buraya geldiği zaman öncelikli olarak kendi vekillerini seçiyorlar. Eğer bu iki vekil anlaşırlarsa problem yok. Anlaşamazlarsa ikisi anlaşıp üçüncü bir kişiyi seçiyorlar. Üç kişi bir araya geliyor ve kararı veriyorlar. Bu süreç 3 ayda tamamlanıyor. Masrafı ise mahkemelerde ödenen masrafın yüzde ellisi kadar. Yani masraflar azalıyor, sorun da en fazla 3 ayda çözülüyor. Burada ortaya çıkan karar ve sonuç mahkemede karar veren hakimin verdiği kararla aynı geçerlilikte oluyor. Onun için böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için İzzet kardeşime, yönetimine, meclisine teşekkür ediyorum. Burasını kullanın. Burası sizin için" dedi.

Konuşmasının bir bölümünde gençlerin önemli olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yıllardır mesleki eğitim için uğraşıyoruz. Fakat bizi söz sahibi yapmıyorlardı. Mesleki eğitimde iş dünyasının söz sahibi olması için yıllardır uğraşıyorum. Şu anda 117 meslek lisesinin hamiliğini benim oda ve borsalarım yapıyor. Bunlardan biri de Çorlu'daki meslek lisesi. Meslek liseleri yüzde 60 doluluk oranında giderken, siz hamiliğini aldınız. Yüzde yüz doluluk oranı elde ettiniz. Burada ne yetiştiriyoruz? Ara eleman yetiştiriyoruz. Kime yetiştiriyoruz? Üyemize yetiştiriyoruz. Çocuklar da birer tane altın bilezik sahibi oluyor. Yani 'bana bir iş var mı' diyen adamlara zaten iş kapısı açık burada. Sanayi burada" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünü Türkiye'nin otomobili TOGG'a ayıran Hisarcıklıoğlu, "120 yıllık Türk insanının hayali, 60 yıl önce rüyası yarı yolda kalmış, Türkiye'nin otomobil meselesi var. 2017 yılı genel kurulumuz sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ben15 yıldır çağrıda bulunuyorum Türk iş dünyasından kimse ortaya çıkmıyor, Rifat hadi bunu siz üstlenin dedi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim yanımızda olursanız biz bunu yaparız dedik. Yeter ki yanımızda olun devlet olarak sizi yanımızda görmek isteriz. Allah'a çok şükür çocukluğumuzdan beri hayal olan ve dünya ile teknoloji sıralamasında aynı zamanda girdiğimiz yüzde yüz elektrikli hakları bize ait olan tamamıyla bizim olan, ilk çıkışta yüzde 51 yerli, 2025'de yüzde 80 oranında yerli, içeride üretilmiş olan parçalarıyla beraber Türkiye'nin otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikanın açılışını yapacağız. Bu başarı sizin, Türk iş dünyasının. Biz sadece öncülük ettik ama Türk iş dünyası için müthiş bir başarı hikayesidir. Türkiye bir çok batılı ülkeden daha önce üretmiş olacağız. İnşallah Mart ayında da Çorlu'nun yollarında Türkiye'nin otomobili TOGG'u göreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim ederken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Hisarcıklıoğlu'na üzerinde ismi yazılı olan meşhur Velimeşe karpuzu ikram etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek merkezin açılışı yapıldı. - TEKİRDAĞ