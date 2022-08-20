TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'daki Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'daki Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

20.08.2022 16:28
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'daki Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendi kendine yeten, diğer topluluklara tarım ve hayvancılıkta yetebilecek ülkelerin, dünyanın gelecekteki liderleri olacağını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendi kendine yeten, diğer topluluklara tarım ve hayvancılıkta yetebilecek ülkelerin, dünyanın gelecekteki liderleri olacağını belirtti.

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) basına kapalı düzenlenen TOBB-ETSO Ekonomi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Hisarcıklıoğlu, ardından yönetim kuruluyla katıldığı Erzurum Ticaret Borsası'ndaki (ETB) "Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkedeki borsaların, batıda, Almanya'da ve Fransa'daki hizmet standartlarında olduğunu söyledi.

TOBB'un Türk tarımına çok önemli katkı sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"TOBB Türk tarımına devrim niteliğinde 2 iş yaptı. Biri lisanslı depolar, diğeri Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB). Artık ürünlerin sağlıklı şekilde depolanmasını sağlayacak lisanslı depoculuğu kurduk ve öncülük yaptık. İnşallah özel sektörümüz daha fazla yatırım yapacak, burada da üretici, sanayici ve tüccar lisanslı depo vasıtasıyla korunmuş olacak. Aynı zamanda Şikago ve Londra Borsası gibi tarım ürünlerinin satıldığı borsa lazımdı, bununla ilgili TÜRİB'i kurduk. Türk tarımına önemli hizmet sunduk."

"Tarım ve hayvancılık, iş dünyasının bir numaralı stratejik sektörleri"

Hisarcıklıoğlu, ETB'nin örnek borsa olduğunu belirterek, Borsa Başkanı Hakan Oral'ı, süt toplama ve coğrafi işaretli ürünler gibi çeşitli ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tarım ve hayvancılığın iş dünyasının bir numaralı stratejik sektörleri olduğunu ve bunu salgın ile Rusya-Ukrayna savaşında gördüklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde kendi kendine yeten, diğer topluluklara tarım ve hayvancılıkta yetebilecek ülkeler, dünyanın gelecekteki liderleri olacak. En stratejik silah nedir derseniz, tarım ve hayvancılıktır. Sakın bu meslekten vazgeçmeyin çünkü dünyanın nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor, dünyada her yıl iki Türkiye kadar az gelirli, orta gelirli gruba dahil oluyor, bunlar hepsi tüketiyor hiçbiri üretmiyor. Bulunduğunuz, yaptığınız meslek en hayırlı meslek, sakın günlük sıkıntılardan dolayı vazgeçmeyin, tarım ve hayvanlıkla uğraşanlar dünyanın lideri olacak."

Toplantıya, kadın ve genç girişimciler, sanayi ve tüccarlar ile bölgedeki oda başkanları katıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'daki Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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