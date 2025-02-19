Türkiye Osaka-Kansai Expo\'da Temsil Edilecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13 Nisan'da başlayacak olan Osaka-Kansai Expo'da Türkiye'nin 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edileceğini ifade etti.

Bakan Bolat, Ankara'da bir otelde Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun ev sahipliğinde düzenlenen Japonya Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşan Bolat, Türkiye ile Japonya'nın arasındaki diplomatik ilişkilerin 1887 yılında Prens Komatsu'nun Sultan II. Abdülhamid'i ziyaretiyle başladığını ve 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni kazasının ardından derinleştiğini ifade etti. Bolat, bu olayın iki halk arasında güçlü bir duygusal bağ oluşturduğunu ve aradan geçen 134 yıla rağmen Japon halkının o elim kazada gösterdiği yardımseverliğin hatırlandığını sözlerine ekledi.

"Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaştı"

Bolat, 2014 yılında 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacminin 2024 itibarıyla 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, "Bu noktada, Japonya'ya sefer sayısını artıran Türk Hava Yolları'na ilaveten, Japon havayolu firması All Nippon Airways'in (ANA) geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını önemli görüyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımı, Japonya'nın ülkemize olan güvenini ve uzun vadeli iş birliği vizyonunu ortaya koymaktadır. Ancak, Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiği aşikardır" dedi.

"Türkiye, Osaka-Kansai Expo'da 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edilecek"

Bakan Bolat, 13 Nisan'da başlayacak olan Osaka-Kansai Expo'da Türkiye'nin 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edileceğini kaydederek, "Türkiye olarak, Expo'ya 'Medeniyetlerin Altın Çağı' konseptiyle katılacağız. Bu tema, Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası oluşunu vurgulamaktadır. Göbeklitepe'den Osmanlı'ya, Hititlerden Hunlara kadar birçok kadim medeniyetin mirası, Türkiye'nin bugünkü modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecektir. Expo çerçevesinde Türkiye'nin Milli Günü, 23 Nisan olarak belirlenmiştir. 23 Nisan, Türkiye için sadece Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değil, aynı zamanda geleceğe olan inancın ve çocuklara verilen önemin de bir simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü dünya çocuklarına armağan etmesi, Türkiye'nin barışçıl ve kapsayıcı vizyonunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Türk ve Japon çocuklarının bir araya gelerek geleceği birlikte tasarlamaları, Expo'nun ruhuna son derece uygun bir mesaj olacaktır" diye konuştu.

"23 Nisan Türkiye'nin Expo Milli Günü olarak kutlanacaktır"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ise geçtiğimiz hafta ALL Nippon Airways'in (ANA) Tokyo ve İstanbul arasında düzenli uçuşlarına başladığına değinerek, "Lütfen ANA ile uçun ve kabinde Japon kalitesi ve misafirperverliğinin tadını çıkarın. Ayrıca, Osaka-Kansai Expo, 13 Nisan'dan itibaren altı ay boyunca Japonya'da düzenlenecektir. Expo'nun teması, Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri (SDGs) ile yakından ilgili olan 'Yaşamlarımız için Geleceğin Toplumunu Tasarlamak'tır. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 165 ülke ve bölge ile yedi uluslararası kuruluş, pavilyonlarda kendi değerlerini ve başarılarını sergilemek üzere fuara katılacaklar. 23 Nisan Türkiye'nin Expo Milli Günü olarak kutlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. - ANKARA