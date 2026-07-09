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Türkiye Otomotiv Sektöründe Zirvede

Türkiye Otomotiv Sektöründe Zirvede
09.07.2026 23:41
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Bakan Bolat, Türkiye'nin otomotiv sektörünün dünya genelinde 13'üncü, Avrupa'da 5'inci olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründe dünyada 13'üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştık. Avrupa'da 5'inci, dünyada 13'üncü konumdayız." diye konuştu.

Bolat, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'nın ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kompleksi'nde gerçekleştirilen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, Kovid-19 salgınının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen küresel ekonominin istikrarlı büyüme patikasına henüz oturamadığını, bu süreçte birçok ülkenin korumacı ekonomi politikalarına yöneldiğini söyledi.

Bu durumun ticaret savaşlarına neden olduğunun altını çizen Bolat, şöyle konuştu:

"Dünyada bir Çin fırtınası esiyor malum. Yönetimler değişince ticaret savaşları başladı. Özellikle Batı'da ABD'deki korumacı ticaret rüzgarları, Avrupa Birliği'ni de etkiledi. Bir yandan Avrupa Birliği'nin, bir yandan ABD'de azalan pazar paylarının, diğer yandan da Çin'in 2022'den bu yana dünya ticaret arenasında esen rüzgarların getirdiği zorlamalar karşısında otomotivden başlayarak imalat sanayinde koruma duvarları yükselme arayışına soyundu. Dünyada durum bu şekildeyken Türkiye'mizde Allah'a şükür Kovid-19 yılı olan 2020 de dahil olmak üzere ekonomik büyümemiz devam etti. Bu anlamda 2025 yılı sonuna kadar ortalama yüzde 5,4'lük bir yıllık büyümeyi başardık. İhracatımız da 2021'den bu yana artmaya devam etti."

Bolat, Türkiye'nin son 23 çeyrekte ekonomik büyümesinin pozitif artış gösterdiğini ifade ederek, "1 trilyon 640 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaştık. İstihdamda da son 36-37 ayda işsizlik rakamını tek haneye düşürmeyi başardık. Haziran ayı rakamlarını beraber açıkladık. Yüzde 22'lik bir artışla ki bunda kısmen takvim etkisi de etkili oldu, 25 milyar dolar mal ihracatına ulaştık. Tarihin en yüksek haziran ve tarihin en yüksek üçüncü aylık rakamı oldu." şeklinde konuştu.

Bu yılın ilk 6 ayında ihracatın yüzde 3,6 artışla 136 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 4,6 artışla 189 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 53 milyar dolarlık bir açıkla ilk yarı yılı kapattık. Haziran sonu itibariyle son 12 ayın verilerine baktığımızda mal ihracatımız yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı şudur, 273,3 milyar dolarla kapattığımız geçen yıl aralık ayında, 12 aylık rakamdan sonra üstüne 4,7 milyar dolar ilave artış sağladık ve 278 milyar dolara geldik. Yıl sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 4 milyar dolarlık bir artışı başarmak kaldı. İnşallah onu da başaracağız. Diğer taraftan hizmet ihracatını da kattığımızda son bir yıl itibariyle haziran sonunda 400 milyar doları aşarak, 400,3 milyar dolara ulaştık. ve bu anlamda da ihracatın ithalatı karşılama oranı mal ticaretinde haziran sonu itibariyle son bir yılda yüzde 74,4 oldu."

"Otomotiv sektörü, Türkiye'nin imalat sektörünün dünya arenasında yüz akı"

Bakan Ömer Bolat, otomotiv sektörünün son 19 yıldır ihracatta liderliğini koruduğunu belirterek, "Son 20 yılın 19'unda şampiyon olan otomotiv sektörü, Türk sanayisinin, Türkiye'nin imalat sektörünün dünya arenasında yüz akı konumuna ulaştı. Kaliteyle, zamanında teslimle, güvenilirlikle, sürdürülebilirlikle ve nitelikli insan kaynağıyla bu başarı geldi. Elbette, hükümetimizin son 23 senede Türkiye ekonomisini düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başarması ve milli gelirdeki artış da otomotiv sektörünü olumlu etkiledi." şeklinde konuştu.

Geçen yılki 41,5 milyar dolarlık ihracat başarısıyla otomotivin sektörel anlamda birinci sektör olduğunun altını çizen Bolat, şöyle devam etti:

"Bu sektörümüz kendi alanında Avrupa'nın 5'inci büyük sektörüdür. Otomotiv sektöründe dünyada 13'üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştık. Avrupa'da 5'inci, dünyada 13'üncü konumdayız. Sektör, Türkiye'nin geçen yılki 273 milyar dolarlık ihracatı içinde yüzde 15'in üzerinde bir ihracat payına sahip oldu. Türkiye, otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 üretim rakamlarımıza göre dünyada 9'uncu, Avrupa'da 1'inciyiz. Otobüs üretiminde ise dünyada 4'üncüyüz. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5'inci ve dünyada da 13'üncü büyük otomobil üssü konumunda. İnşallah daha iyi yerlere doğru yükselişimiz devam edecek."

Bolat bunun özellikle elektronik, çelik, makine ve yazılım sektörlerinin de desteklediği bir ekosistem başarısı olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektörüyle entegre olan sektörlerin bu başarıya katkı sağladığını anlatan Bolat, "Yenilikçilik, açık vizyon, azim ve kararlı bir mücadele otomotiv sektörüne bu başarıyı kazandırdı. 41,5 milyar doların içinde otomotivin ana sanayisi yaklaşık 25 milyar dolar ihracat başarısı elde etmiştir. Bu yılın ilk 6 aylık verileri de ümit vericidir. Hamdolsun ana sanayimizde yani bitmiş ürün olarak 12,3 milyar dolar, tedarik sanayide de 8,6 milyar dolar toplamda yaklaşık 21 milyar dolarlık bir ihracat başarısı sağlandı." diye konuştu.

"45 milyar liralık ihracat destek bütçemizi yoğun bir şekilde kullanıyoruz"

Bakan Bolat, konuşmasında otomotiv sektörüne sağlanan desteklere de değinerek, bu kapsamda yürütülen fonlar ve faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu'nu kurduk. Türkiye Kalkınma Fonu da bunun ortağı. Bununla beraber, Mobility İnovasyon Fonu genç girişimcileri, inovatif girişimleri, projeleri olan firmalara yönelik son derece destekleyici. Onlara can suyu verecek ve onları geliştirip İnşallah orta ve büyük ölçekli firmalar olmalarına katkıda bulunacak önemli bir proje. Birkaç yıl sonra İnşallah bu atılan tohumların nasıl meyveler verdiğini hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı olarak bizim bu yıl 45 milyar liralık ihracat destek bütçemizi ihracatçılarımızı desteklemek amacıyla yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Otomotiv sektöründe Turquality programı kapsamında, 29 firmamızın 30 markasını, marka programı kapsamında da 13 firmamızın 13 markasını destekliyoruz. Bunun yanında birliğimizin yeni mobilite ekosisteminde Türk otomotiv sektörünün tanıtımı adlı yeni bir Turquality tanıtım projesi var. Onu destekliyoruz. ve özellikle de Avrupa Birliği'nde "Made in EU" konusundaki lobicilik faaliyetlerini de yoğun bir şekilde destekliyoruz."

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv'in yanı sıra en fazla ihracat gerçekleştiren 133 firmaya Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv Sektöründe Zirvede - Son Dakika

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