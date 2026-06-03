Türkiye-Rusya Doğal Gaz Anlaşmaları Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye-Rusya Doğal Gaz Anlaşmaları Gelişiyor

03.06.2026 10:32
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BOTAŞ ve Gazprom arasında doğal gaz kontratları 10 yıl uzatılmayı değerlendiriliyor.

Haber:  Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- Türkiye ve Rusya, doğal gaz konusunda yeni bir döneme giriyor. BOTAŞ ile Rus enerji devi Gazprom Export  arasında yapılan görüşmelerde, Mavi Akım'ın 16 milyar metreküplük, TürkAkım'ın da 5,75 milyar metreküplük hacimle 10 yıl daha uzatılması seçeneğinin öne çıktığı belirtildi. Mevcut fiyat yapısının da bazı değişikliklerle devam edebileceği ifade ediliyor. BOTAŞ, kısa süre önce Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmek üzere de 10 yıl süreli lisans aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kısa süre önce yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Gazprom arasında Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz kontratlarının yenilenmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Bayraktar, potansiyel gaz miktarı ve anlaşmaların süresi konusunda mutabakata varılmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz kontratlarının süresinin dolacağına işaret ederek, Mavi Akım'dan 16 milyar metreküp, TürkAkım'dan da 5,75 milyar metreküplük bir hacmin söz konusu olduğunu söyledi.

Kaynaklar, kontratların yenilenmesiyle ilgili olarak Rusya'da St. Petersburg ve İstanbul'da görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Görüşmelerde, Mavi Akım'ın 16 milyar metreküplük, TürkAkım'ın da 5,75 milyar metreküplük hacimle 10 yıl daha uzatılması seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor. Mevcut fiyat yapısının da bazı değişikliklerle devam edebileceği ifade ediliyor.

Kaynaklar, yaz mevsiminin sonunda görüşmelerin sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

MAVİ AKIM BİR YIL UZATILDI

BOTAŞ'ın, Mavi Akım doğal gaz kontratının lisansı bir yıl uzatıldı. BOTAŞ'ın başvurusu üzerine EPDK, 18 Nisan 2026 tarihinde sona eren lisansın süresini, 18 Nisan 2027'ye dek uzattı.

BOTAŞ ve Rus Gazprom arasında devam eden görüşmelerde varılacak anlaşma sonrasında lisans süreleri, gerek Mavi Akım gerekse de TürkAKım'da yenilenecek. Süreler, anlaşmaya uygun olarak uzatılacak.

RUSYA'DAN LNG İTHALATI İÇİN 10 YILLIK LİSANS

BOTAŞ, Cezayir ve Umman'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor. Şirket, spot piyasadan da LNG alımı yapıyor.

BOTAŞ, kısa süre önce Rusya'dan da LNG ithal etmek üzere EPDK'dan 10 yıl süreli lisans aldı. EPDK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre lisans süresi, 2 Nisan 2026 ile 2 Nisan 2036 dönemini kapsıyor.

Sektör yetkilileri, BOTAŞ'ın söz konusu lisansa dayanak olan LNG anlaşmasını Rus Novatek ile imzalamış olabileceğine dikkati çekerek, "Yamal LNG üzerinden sevkiyatlar yapılabilir" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Rusya Doğal Gaz Anlaşmaları Gelişiyor - Son Dakika

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