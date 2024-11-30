Türkiye-Rusya Tohum İşbirliği Artıyor

Ekonomi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Rusya ile tohumculuk alanında idari, ticari ve teknik işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, "Rusya'nın tohum taleplerini karşılamak amacıyla ihracat imkanlarını artırmak için yoğun gayret içindeyiz." dedi.

Güler, AA muhabirine, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin küresel gelişmelerin de etkisiyle ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Rusya'ya 70 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirdiğini bildiren Güler, "Rusya'ya uygulanan uluslararası politikalar tohum ticaretinde Türkiye için yeni fırsatlar sunuyor. Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası artan talebi karşılamak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Rusya'nın tohum taleplerini karşılamak amacıyla ihracat imkanlarını artırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Sadece Rusya değil, yakın coğrafyamızla ticaretimizi de artırıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın tohum üretimine ilişkin onayladığı yeni düzenlemelerin ardından bu ülkeden gelen teknik bir heyetin Türkiye'deki laboratuvarları incelediği bilgisini veren Güler, Çayırova, Samsun, Antalya ve Beydere tohum sertifikasyon test müdürlükleri ile Ankara'daki Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü laboratuvarlarının onay aldığını dile getirdi.

Güler, bu gelişmenin Rusya'ya tohum ihracatını artırmada önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, gelişmelerin ardından ticari ilişkileri güçlendirmek için hemen harekete geçtiklerini anlattı.

"Rusya ile idari, ticari ve teknik alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz"

TÜRKTOB olarak Moskova'da düzenlenen Global Fresh Fuarı'na 50 kişilik heyetle katıldıklarını anımsatan Güler, bu ülkedeki tarım ve tohumculuk sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Güler, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Andrey Razin, Bitki Sağlığı Denetimi Başkan Yardımcısı Elena Reznichenko, Rusya Tohum ve Bitkisel Ürünler Üreticiler Birliği Genel Müdürü Mikhail Glushkov ile de bir araya geldiklerini kaydetti.

Görüşmelerde tohum ticaretini artırma ve bitki sağlığı alanında işbirliği konusunda mutabakat sağlandığını vurgulayan Güler, "Rusya ile idari, ticari ve teknik alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz, tohumculuk sektöründe kalıcı ve yararlı sonuçlar sağlayacak." şeklinde konuştu.