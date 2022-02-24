Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu - Son Dakika
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Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu

24.02.2022 11:01
Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu

Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 1,4 gigavatlık kapasiteyle dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 1,4 gigavatlık kapasiteyle dördüncü sırada yer aldı.

WindEurope tarafından hazırlanan "2021 Avrupa Rüzgar Enerjisi İstatistikleri ve 2022-2026 Görünümü" raporuna göre, 2021 sonunda Avrupa, rüzgar enerjisi kurulu gücünde 236 gigavat kapasiteye ulaştı.

Geçen yıl Avrupa'da 17 gigavatlık yeni kapasite kurulumu gerçekleşti ve bu kurulumun 11 gigavatını Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke oluşturdu. Söz konusu kurulumların yüzde 81'ini ise karasal rüzgar kapasitesi oluşturdu.

Rapora göre, geçen yıl en fazla rüzgar enerjisi kurulumu 2,64 gigavatla Birleşik Krallık'ta gerçekleşti. Birleşik Krallık'ta bu dönemde 328 megavat karasal rüzgar santrali, 2,31 gigavat deniz üstü (offshore) rüzgar santrali kurulumu yapıldı.

Birleşik Krallık'ı, 2,10 gigavat kurulumla İsveç, 1,92 gigavat kurulumla Almanya takip etti.

Türkiye ise 2021'de yapılan 1,4 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumuyla, Birleşik Krallık, İsveç, Almanya'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

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Birleşik Krallık, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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