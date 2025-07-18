Türkiye Savunma Sanayisi: IDEF 2025 - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Savunma Sanayisi: IDEF 2025

Türkiye Savunma Sanayisi: IDEF 2025
18.07.2025 14:46
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, IDEF 2025'in Türkiye'nin stratejik gücünü uluslararası arenada sergileyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin stratejik bir güce dönüştüğüne işaret ederek, "17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platform." dedi.

Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak IDEF 2025 öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sektörde her yıl minimum 5 şirketin dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına girdiğine işaret eden Görgün, şirketlerin artık ilk 40'larda 50'lerde yer almaya başladığını söyledi.

Görgün, savunma sanayi şirketlerinin geçen yıl ihracatlarının yaklaşık yüzde 55'ini NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye, geliştirdiği teknolojik ürünlerini, savunma sanayinde ürettiği özgün sistemleri, platformları, alt sistemleri, önemli ölçüde ABD ve NATO üyesi ülkelere ihraç etmiş durumda. Bu sene ilk 6 ayda Türkiye ihracatının ilk 5 sırasındaki ülkenin 4'ü Avrupa ülkesi oldu. Dolayısıyla Türkiye, maliyet etkin, yüksek teknolojili ürünü geliştiriyor. Türkiye bu anlamda süper ligde." diye konuştu.

Savunma sanayisinde ürün ihraç etmenin kolay olmadığına dikkati çeken Görgün, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) 2018'den beri dünya pazarının yüzde 65'inin Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Görgün, Başkanlık bünyesinde NATO'ya ilişkin bir müdürlük kurduklarını anımsatarak, "Şirketlerimizin, NATO üyesi ülkeler veya NATO alımlarına ilişkin farkındalığını artırmayı ve düzenlenen ihalelerde yer almalarını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi'nin gelecek yıl Ankara'da gerçekleştireceğini hatırlatan Görgün, "Orada da Savunma Sanayi Forumu oturumunu Başkanlık olarak biz düzenleyeceğiz. İnşallah daha çok farkındalık oluşturarak şirketlerimizin daha fazla sorumluluk almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"IDEF, uluslararası buluşma noktası"

Görgün, IDEF kapsamındaki bazı etkinliklerin İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğine işaret ederek, "IDEF'i, yerli ve milli mühendisliğimizin, stratejik kararlılığımızın ve teknolojik öz güvenimizin küresel arenada sahnelenmesi olarak değerlendiriyoruz. Savunma sanayimiz stratejik bir güce dönüştü, bunu uluslararası arenada paylaşıyor olacağız. IDEF, Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platform." dedi.

IDEF'in, savunma sanayi sektörünün uluslararası bir buluşma noktası haline geldiğine dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl daha fazla katılımcının, delegasyonun olacağını, yapılan kayıtlardan, bize verilen geri bildirimlerden görüyoruz. Geçtiğimiz sene 187 heyet, 35 civarı bakan ve bakan yardımcısı katılımı olmuştu. 5 binin üzerinde planlı görüşme, yaklaşık 150 sözleşme ve iyi niyet anlaşması olmuştu. Bu sene rakamların bunların çok üzerinde olacağını öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta fuarımızı, uluslararası teknoloji görünürlüğümüzü birlikte yaşıyor olacağız."

"Fuarı 6 güne çıkardık"

Görgün, bu yıl fuarı 6 güne çıkardıklarını ve ilk 4 günün sadece profesyonellere açık olacağını belirterek, "Son iki gün ise hem profesyonellere hem genç mühendis ve girişimcilere açık olacak. Cumartesi, pazar günleri için yaklaşık 20 bin kişilik kontenjan ayırdık." diye konuştu.

IDEF kapsamında Atatürk Havalimanı'nın da kullanılacağına işaret eden Görgün, IDEF'in, açık ve kapalı alanların kullanılacağı bir fuar olacağını söyledi.

Görgün, fuarın açılış seremonisinin açık alanda yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Açık alanda kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi olacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla salı günü IDEF'in açılışını yapıyor olacağız. Dinamik bir lansman alanı da oluşturmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden fuar katılımcısı vardı. Bu sene 96 ülke. Neredeyse iki katı kadar büyüklükte yeni ülke bu fuarda katılımcı olmak istedi. Yaklaşık 70 bin metrekarelik kapalı alan için stant kurulumu gerçekleşiyor. Fuarın, yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dost ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacağımız, sürdürülebilir ilişkiler kuracağımız önemli bir etkinlik olacağını değerlendiriyoruz."

(Bitti)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, İhracat, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Savunma Sanayisi: IDEF 2025 - Son Dakika

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