Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak

28.08.2022 10:08
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022/3 dönemi SMMM sınavları 26-27 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-30 Eylül, tekrar katılacaklar için 3-25 Ekim olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Bu durumdaki adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra belirtilen başvuru belgeleriyle kayıtlı olduğu SMMM odasına müracaatta bulunmaları şartı aranıyor.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

Sınavların yapılacağı yerler ile programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının ve TESMER'in internet sitelerinden ilan edilecek.

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Kaynak: AA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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