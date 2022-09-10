Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı

10.09.2022 11:46
Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı

Türkiye Sigorta 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Sigorta 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci yılında da liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, yeni yaşını başarılarla taçlandırmanın heyecanını da yaşıyor.

Sigortacılıkta 84 milyona hizmet etme hedefini misyon edinen Türkiye Sigorta, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla külliyede düzenlenen lansmanla kurulmuş, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşme gerçekleştirmişti.

Türkiye'deki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta bilincini yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturan Türkiye Sigorta, sigortacılığı geniş kesimlere ulaştırmada adından aldığı sorumlulukla hareket etmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak, 2. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın sevinci içindeyiz.

Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye'de 12,7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta, kurulduğu günden bu yana bireysel sigortaların yanı sıra Türkiye'nin stratejik varlıklarını da güvence altına almayı sürdürüyor.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han Sondaj Gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 Sondaj Kuyusu, Türksat uyduları ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkenin yüz akı projelerinde yer alan Türkiye Sigorta, güçlü Türkiye inşasında katma değer oluşturan işlere imza atıyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement