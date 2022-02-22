Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu - Son Dakika
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Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu

22.02.2022 14:46

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Sigorta, anlaşmaya göre, bir yıl boyunca Ampute Milli Futbol Takımı'nın sponsoru oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Voyage Belek Otel'de gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen ile Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve futbolcular katıldı.

Federasyon başkanı Muaz Ergezen, yaptığı açıklamada, tüm sporseverlerin yakından tanıdığı, bünyesinde 21 branşı barındıran, dünya çapında başarılarıyla spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken büyük bir camiaya dönüştüklerini söyledi.

Bu dönüşümün en büyük mimarının sporcular olduğunu vurgulayan Ergezen, "Ampute Milli Takımımız, bu sporcular arasında özel bir yere sahip. Her birinin azim, fedakarlık ve başarı dolu hikayeleri var. Onlardan bahsederken cesaret, tutku, emek, asalet, özveri ve umut gibi kelimeleri kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü onların başarıları bugün milyonlarca gencimizin daha fazla hayal edebilmesine olanak sağlıyor." diye konuştu.

Ergezen, aldıkları her bir desteğin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Başarımızda pay sahibi olan destekçilerimizin her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. Bundan dolayı da büyük mutluluk içerisindeyiz. Türkiye Sigorta'yı 'Ben de varım' diyerek yanımızda oldukları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen ise Ampute Milli Futbol Takımı'nın yaşattığı gururlarla çok farklı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye Sigorta'nın 6 şirketin bir araya gelmesiyle oluşmuş, Türkiye'nin lider kuruluşu olduğunu ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde 6 şirketin birleşmesi örneği yoktu. Zor koşullara rağmen kısa sürede bunu başarabildik. Biz vizyonumuzda gücümüzü iyilik için kullanma ifadesini getiriyoruz. Bir olma ve birlik olma ifadelerini geçiyoruz. Ampute Milli Takımı'nın Türk halkına yaşattığı bu birlik olma duygusu bizim vizyon ve hayat felsefemizle de uyuşuyor. O yüzden bizim için çok farklı bir öneme sahip. Bu yolda sizlerin destekçisi olmak ve sizlerle birlikte yürüyebilmek bizim için çok kıymetli. Önümüzde bir Dünya Kupası var. İnşallah bu kupayı bizlere armağan edeceğinize inanıyoruz. Yenseniz de yenilseniz de biz sizlerle birlikte yürümek istiyoruz."

Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu
Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu
Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu

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Sigorta, Türkiye, Futbol, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta, Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor oldu - Son Dakika Ekonomi


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