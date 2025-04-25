Türkiye Sigorta Genel Kurulu Tamamlandı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Murat Uluğ yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Genel Müdür Taha Çakmak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine yeniden seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Levent'teki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Hem şirketlerin finansal performansı hem de yeni dönem stratejilerinin ele alındığı genel kurulda, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak mevcut görevlerine yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliği'nde iki isimde değişiklik yapıldı.

Yeni dönemde şirketin yönetim kuruluna Mahmut Kaçar Yönetim Kurulu Üyesi, Yavuz Kaynarca ise Bağımsız Üye olarak katılırken, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Bedir ile Bağımsız Üyeler Murat Akbalık ve Ayşe Türkmenoğlu da görevlerine tekrar atandılar.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Çakmak, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre hayat branşı dışında yüzde 47 büyüme kaydederek 41 milyar lirayı aşan toplam brüt prim üretimiyle, hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon liraya ulaştıklarını aktardı.

Gönüllü bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sistemi (OKS) fon büyüklüğünde, devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 63 büyüme ile 314,1 milyar liraya ulaştıklarını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"2025 ilk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerimizin toplam net karı 8 milyar lirayı aştı. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilir karlılık odaklı stratejimizin doğruluğunu ve finansal yapımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Türkiye Sigorta olarak güçlü bilanço yapımız, dinamik ürün portföyümüz ve dijitalleşme odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, sektörümüzde çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya hem de paydaşlarımıza uzun vadeli değer sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği ön planda tutarak, gelecek dönemde de büyüme ivmemizi koruyacağız."