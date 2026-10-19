Türkiye Sigorta, genel müdür istifası nedeniyle finansal sonuç açıklamasını erteledi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta, genel müdür istifası nedeniyle finansal sonuç açıklamasını erteledi

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Genel müdürünün istifası, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in finansal sonuç açıklamasını erteletti. Şirket, KAP'a 15 Ekim 2026'da bildirilen istifa nedeniyle sonuç açıklaması hazırlıklarının tamamlanamadığını duyurdu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, genel müdürünün istifası sebebiyle finansal sonuçlarının açıklanmasının ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Ekim 2026 tarihinde KAP üzerinde bildirdiğimiz gibi Şirketimiz Genel Müdürü istifası sebebiyle anılan dönemin finansal sonuç açıklama süreci hazırlıkları tamamlanamamıştır. Bu çerçevede finansal sonuçlarımızın açıklanması ertelenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.???????"

Kaynak: AA
EkonomiSigortaTürkiyeFinansSon Dakika

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