Türkiye Sigorta'ya JCR'den AAA (tr) Kredi Notu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta'ya JCR'den AAA (tr) Kredi Notu

Türkiye Sigorta, JCR Avrasya tarafından en yüksek AAA (tr) kredi notunu alarak güçlü finansal yapısını kanıtladı.

01.10.2024 11:47
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Türkiye Sigorta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından yapılan değerlendirmede AAA (tr) kredi notu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JCR Avrasya'nın değerlendirmesinde en yüksek kredi notu olan AAA (tr) derecesini alan Türkiye Sigorta, müşteri portföyü, prim üretimi ve dağıtım ağıyla, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı uzun vadede sürdürmeye devam ediyor.

Değerlendirmeye göre, şirketin bu kredi notunu almasında etkili olan başlıca faktörler, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyle desteklenen güçlü prim üretimi sayesinde pazar liderliğinin sürdürülebilir olması, sermaye yeterliliğinin sektör ortalamasının oldukça üzerinde bulunarak yasal gerekliliklerin başarıyla karşılanması, toplanan primlerin etkin bir şekilde yatırımlara yönlendirilerek risklerin çeşitlendirilmesi ve finansal yapının güçlendirilmesi ve analiz edilen dönemde hasar prim oranlarının istikrarlı bir şekilde sektör ortalamalarının altında seyretmesi oldu.

Buna ek olarak, riskin belirli bir ölçüde uluslararası alanda tanınan reasürans şirketlerine devredilebilmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun nihai hakim ortak olarak varlığı ve grup içi yaratılan sinerji, gelecekteki büyüme için geniş bir alan vaat eden sigorta sektörünün olumlu görünümü, genişletilmiş dijitalleşme uygulamaları ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumun yanı sıra deneyimli yönetim ekibinin geçmişteki başarısı ve sektörde uzun süreli varlığı da şirketin bu notu almasında rol oynadı.

Uzun Vadeli Ulusal Notu "Yatırım Yapılabilir" seviyede

JCR Avrasya, Türkiye Sigorta'nın konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notunu, yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan AAA (tr) olarak belirledi. Kurum, Türkiye Sigorta'nın Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notunu ise J1+ (tr) olarak verdi. Her iki notun görünümleri ise "Stabil" olarak belirlendi.

Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Derecelendirme Notlarını BB olarak belirtti. Bu notların görünümlerini ülke tavanında "Stabil" olarak verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, aldıkları AAA (tr) kredi notunun finansal sürdürülebilirliğe verdikleri önemin, etkin risk yönetiminin ve güçlü kurumsal yapılarının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "2024 itibarıyla kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya ve ülke ekonomisine katkımızı artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte aldıkları kredi notunun hem mevcut performanslarının hem de gelecekteki hedeflerine ulaşma kararlılığının bir teyidi olduğunu aktaran Çakmak, güven, açıklık ve istikrar ilkeleri doğrultusunda yollarına devam ettiklerini, paydaşlarına ve müşterilerin değer sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Avrasya, Sigorta, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta'ya JCR'den AAA (tr) Kredi Notu - Son Dakika

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