Türkiye, Sinop'ta Nükleer Santral İçin Güney Kore ile Görüşüyor

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye, Mersin Akkuyu'nun ardından ikinci santrali inşa edeceği Sinop için Güney Kore ile görüşmeleri hızlandırdı. Güney Kore'den inşa edilecek nükleer santral için birim fiyat ve buna bağlı olarak yatırım modeli teklifi bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Sinop'a, Mersin-Akkuyu'da olduğu gibi yap-işlet (Yİ) modeliyle nükleer santral inşa edilebileceğini belirterek, "Güney Kore'den bu konuda teklifini bekliyoruz. Güney Kore'de, yönetimde bazı değişiklikler oldu. Bu nedenle beklenen teklif şu ana dek sunulamadı" dedi.

Türkiye, ilk nükleer santralini Mersin Akkuyu'ya inşa ediyor. Rus devlet şirketi Rosatom, her biri 1200 megavat 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde bir santral inşa ediyor. İlk ünitede, bu yılın son çeyreğinde teste başlanması hedefleniyor.

Bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ, Akkuyu'da üretilen elektriği 12,35 dolar sentten satın alacak. Üretilen elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70'i, üçüncü ve dördüncü ünitelerde yüzde 30'u alım garantisi kapsamında bulunuyor. Akkuyu'nun 60 yıl işletme ömrü bulunuyor. Rusların santralin bazı parçalarını değiştirmek koşuluyla bu süreyi 20 yıl daha uzatabileceği belirtiliyor.

İKİNCİ SANTRAL SİNOP'A

Türkiye, ikinci nükleer santrali Sinop'a kuracak. Bu amaçla Güney Koreli şirket KEPCO ile görüşmeler sürüyor.

Enerji Bakanlığı kaynakları, KEPCO'nun planlanan yatırımla ilgili bir çalışma yaptığını belirterek, inşa edilecek nükleer santral için birim fiyat ve buna bağlı olarak yatırım modeli teklifinin beklendiğini söyledi.

Kaynaklar, Sinop'a, Mersin-Akkuyu'da olduğu gibi yap-işlet (Yİ) modeliyle de nükleer santral inşa edilebileceğini kaydederek, "Güney Kore'den bu konuda teklifini bekliyoruz. Güney Kore'de, yönetimde bazı değişiklikler oldu. Bu nedenle beklenen teklif şu ana dek sunulamadı" dedi.

Sinop'a, her biri bin 140 megavat güce sahip toplam dört adet reaktör inşa edilmesi planlanıyor. Santralin, toplam kurulu gücü 4 bin 560 olacak. Yatırım tutarı, 25-30 milyar dolar.

KEPCO'ya, anlaşma sağlanması durumunda Sinop'a inşa edilecek nükleer santral için elektrik alım garantisi verilmesi bekleniyor. Birim elektrik fiyatı ve alım garantisinin süresi büyük önem taşıyor.

ÜÇÜNCÜ SANTRAL İÇİN ÇİN ÖNE ÇIKIYOR

Kaynaklar, Türkiye'nin üçüncü nükleer santralini Trakya'ya kuracağını belirterek, "Bu konuda da görüşmeler yapılıyor. Trakya için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılıyor"dedi.

Kaynaklar, bu görüşmelerin hangi aşamada olduğu sorusuna, "Süreç, biraz yavaş işliyor. Taraflar beklenti ve taleplerini görüşmeler yoluyla iletiyor" yanıtını verdi.