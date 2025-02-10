Türkiye, Slovakya'ya Rekor İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Slovakya'ya Rekor İhracat Yaptı

Türkiye, Ocak ayında Slovakya'ya 73,3 milyon dolarlık ihracatla en yüksek rakama ulaştı.

10.02.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Slovakya'ya 73,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirirken, ülkeye en fazla ihracat yapan 11 sektör sanayi grubunda yer alıyor.

Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret son yıllarda ivme kazanmaya başladı. Küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen iki ülke arasında ticaret artmaya devam ediyor.

Öte yandan Slovakya'da otomotiv, makine, otomobil yan sanayi, inşaat ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketi bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye, Slovakya'ya 73,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Slovakya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 arttı.

En fazla ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Slovakya'ya, en fazla ihracat yapan 11 sektör sanayi grubunda yer alıyor. Ülkeye en fazla dış satımı 20 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 14,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 7,7 milyon dolarla mücevher, 6,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5,4 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

Ülkeye, makine ve aksamları 3,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 3,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 3,1 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 1,7 milyon dolarlık, deri ve deri mamulleri 830 bin dolarlık dış satım yaptı.

İhracat artışında da otomotiv öne çıktı

Ocak ayında Slovakya'ya ihracatını en fazla 8,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

İhracat artışında, otomotiv endüstrisini 7,2 milyon dolarla mücevher, 3,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyon dolarla çelik, 1,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, İstanbuldan 37,1 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 10,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 10,3 milyon dolarlık, Denizli'den 2,9 milyon dolarlık, İzmir'den 2,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, 2025'in ocak döneminde Slovakya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi11.844,2120.025,82%69,1
Demir ve Demir Dışı Metaller10.936,4314.120,02%29,1
Mücevher531,317.714,22%1351,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri5.646,746.809,66%20,6
Çelik4.023,995.361,70%33,2
Makine ve Aksamları5.971,883.567,18-%40,3
İklimlendirme Sanayisi3.061,753.387,34%10,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon5.004,013.095,25-%38,1
Elektrik ve Elektronik2.640,362.974,72%12,7
Tekstil ve Hammaddeleri1.712,221.705,26-%0,4
Deri ve Deri Mamulleri1.370,27830,46-%39,4

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Slovakya, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Slovakya'ya Rekor İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:03:05. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Slovakya'ya Rekor İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.