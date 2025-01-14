Türkiye-Slovenya KEK Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Slovenya KEK Toplantısı Sonuçlandı

Türkiye-Slovenya KEK Toplantısı Sonuçlandı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Slovenya KEK Protokolü ile ekonomik ortaklık için yol haritası belirledi.

14.01.2025 17:29
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Slovenya 9'uncu KEK Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını dile getirerek, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye - Slovenya KEK Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı. Slovenya Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon'un katılımıyla gerçekleşen toplantıda iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri ele alındı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovenya 9'uncu KEK Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını görmekten memnun olduklarını ifade etti. Bolat, "Bu toplantı sonucunda mutabık kalınan KEK Protokolü daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır" diye konuştu.

Bakan Bolat, dünyada yaşanan krizlerin önüne geçilebilmesi adına Türkiye'nin için ortaklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, bu çerçevede Türkiye'nin güvenilir bir ticaret ortağı ve önemli bir yatırım merkezi olmasıyla, yeni yatırım planları için cazip avantajlar sunduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik bağların bu ortaklığın temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise KEK protokolünün her bir maddesinde kaydedilen ilerlemeyi, her iki ülke için de ekonomik faydalar elde etmek üzere gelecekte de yakından takip edeceklerini aktararak, "Bu iş forumunun KEK toplantısının çıktılarını ekonomik faydaların gerçekleştirilmesinde bir adım öteye taşıyacağından eminim. Türkiye, ekonomik ve ticari performansı bakımından bir başarı öyküsüdür. İkili ticaret hacmimizin 2020 yılındaki 2 milyar ABD dolarından 2024 yılında 3,1 milyar ABD dolarına önemli bir artış gösterdiğini görmekten de memnuniyet duyuyorum. Ancak KEK mekanizması kapsamında çizdiğimiz yol haritasını takip ederek bu rakamın ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtacak şekilde daha da geliştirilebileceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda 5 milyar ABD doları ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece ekonomik ve ticari skorlarıyla değil, spor alanındaki performansıyla da bölgesinde ve dünyada lider bir ülke konumunda olduğunun altını çizen Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü siyasi duruşu, dünya genelindeki etkisi, çeşitli ikili, bölgesel, çok taraflı ve küresel platformlarda önemli oyunculardan biri olarak konumlanması, Türkiye'nin bölgesindeki yükselişinin tesadüf olmadığını bize gösterdiğini kaydetti.

Slovenya'yı 2011 yılından bu yana stratejik bir ortak olarak gördüklerini aktaran Bakan Bak, iki ülke arasındaki ekonomik bağlar bu ortaklığın temelini oluşturduğunu ve bugün imzalanan KEK protokolü, Türk ve Sloven iş çevreleri için yeni bir yol haritası olacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Slovenya, Politika, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Slovenya KEK Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika

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