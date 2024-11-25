Türkiye-Somali Enerji İlişkileri Gelişiyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Somali arasındaki iyi ilişkileri daha ileri taşımak adına Somali'den gelen heyet ile Bakanlıkta görüşme yapıldığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar Hassan ve TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abdürrahim Fırat ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gücünü halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011'de gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte farklı bir boyut kazandı. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için her seviyede ortak çaba ve irade gösteriyoruz. Enerji ilişkilerimiz de bunun en önemli parçalarından biri. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Somali'de gerçekleştirdiği sismik çalışmaları da bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede de her alanda sürdürdüğümüz bu iyi ilişkileri daha ileri taşımak adına yapabileceklerimizi ele aldık."