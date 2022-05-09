Türkiye son 8 ayda en fazla fındığı Almanya'ya sattı - Son Dakika
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Türkiye son 8 ayda en fazla fındığı Almanya'ya sattı

09.05.2022 11:00
Türkiye son 8 ayda en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun geride kalan 8 aylık döneminde Almanya başta olmak üzere 121 ülkeye fındık sattı.

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun geride kalan 8 aylık döneminde Almanya başta olmak üzere 121 ülkeye fındık sattı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona erecek fındık ihracat sezonunun geride kalan 8 ayında 270 bin 521 ton fındık satıldı. Söz konusu ihracattan 1 milyar 602 milyon 136 bin 959 dolar gelir sağlandı.

Buna göre 8 aylık fındık ihracatı, 208 bin 685 ton ürün karşılığı 1 milyar 463 milyon 813 bin 367 dolar kazanılan geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 30, değerde yüzde 9 arttı.

Türkiye, 8 ayda 121 ülkeye fındık sattı. Almanya, İtalya ve Fransa en fazla fındık ihraç edilen ülkeler oldu.

Almanya'ya son 8 ayda 397 milyon 256 bin 413, İtalya'ya 391 milyon 885 bin 69, Fransa'ya 92 milyon 406 bin 312 dolarlık fındık ihraç edildi.

"Fındık ihracatının artış trendini sürdüreceğini öngörüyoruz"

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, toplam fındık ihracatının yüzde 25'lik kısmının Almanya'ya, yüzde 24'lük kısmının İtalya'ya ve yüzde 6'lık kısmının Fransa'ya gerçekleştirildiğini söyledi.

Fındık ihraç sezonunun bitmesine 4 aylık bir zaman dilimi kaldığına işaret eden Cirav, kalan süreçte ihracatın artış trendini sürdüreceğini öngördüklerini belirtti.

Cirav, fındık ihracatının yüzde 60'lık kısmının natürel iç fındık, kalan yüzde 40'lık kısmının ise işlenmiş fındık mamullerinden oluştuğunu ifade etti.

Fındık ihracatında sürdürülebilirlik açısından küresel iklim değişikliklerinin olumsuzluklarına değinen Cirav, "Karadeniz Bölgesi ürünü olan fındığın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilgili bakanlıkların verim ve kalitenin artırılması konularında yeni destekleme modelleri ile üreticileri yönlendirmeleri gerekmektedir." dedi.

Gelecek aylarda çok aşırı sıcakların olmaması halinde yeni sezonda verimin çok iyi olacağını umduklarını dile getiren Cirav, bu durumun hem rekolteye hem de fındık ticaretine olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

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Türkiye, Almanya, İtalya, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye son 8 ayda en fazla fındığı Almanya'ya sattı - Son Dakika


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