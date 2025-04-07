Türkiye Tarımda Net İhracatçı: 32.6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Tarımda Net İhracatçı: 32.6 Milyar Dolar

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektörünün 32.6 milyar dolarlık net ihracatla büyüdüğünü açıkladı.

07.04.2025 14:54
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Bakan Yumaklı: "Türkiye tarımda 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir"

"Tarım sektörümüz 2 trilyon 428 milyar lira hasıla gayri safi hasılamızın yüzde 5.6 oranında bir katkı sağlamış durumda"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasındayız. Bunun yanında ülkemiz güçlü tarımsal altyapısını ihracat ile de taçlandırıyor. Türkiye tarımda geçen yıl sonu rakamlarıyla söylüyorum 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "4'üncü Tarım Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi" programına katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılım sağladığı program çerçevesinde, tarım, orman ve su alanında gelecek stratejilerinin gelecek 10 yıl için belirlenmesi ile atılacak adımlarla mevcut alanların geliştirilmesi hedeflendi.

"Tarım ekonomilerin lokomotiv sektörlerinden birisidir"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Yumaklı, "Tarım ve gıda sektörü gıda güvenliğini sağlamaya, büyümeye katkıda bulunma, kırsal kalkınmayı destekleme ve çevreye sürdürülebilirliği teşvik etme gibi çok önemli roller üstlenmektedir. Bu rolleriyle tarım, ülkeler için stratejik öneme haiz olmakla beraber, ekonomilerin de lokomotiv sektörlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzü hep destekledik"

Tarım ve gıda alanını stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirten Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak temel görevimiz, gıda ihtiyacımızı güvenilir ve kaliteli bir şekilde uygun şartlarda karşılamaktır. Bunun yolunun ise sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretimden geçtiğini biliyoruz. Bu üretimimi sağlamak için sektörümüzü tarımsal desteklerle, kırsal kalkınma hibe destekleriyle, uygun faizli finansman seçenekleriyle, Tarsim'de, tarımsal ar-ge çalışmalarıyla, lisanslı depo çalışmalarıyla, regulasyon faaliyetleriyle ve ürün alım politikalarıyla, hep destekledik" şeklinde konuştu.

"Türkiye tarımda 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir"

Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin dünya dördüncüsü olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bugün tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasındayız. Bunun yanında ülkemiz güçlü tarımsal altyapısını ihracat ile de taçlandırıyor. Türkiye tarımda geçen yıl sonu rakamlarıyla söylüyorum 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir" ifadesini kullandı.

"Tarım sektörümüz 2 trilyon 428 milyar lira hasıla gayri safi hasılamızın yüzde 5.6 oranında bir katkı sağlamış durumda"

Yumaklı, tarım sektörünün son altı çeyrektir aralıksız büyüdüğüne dikkati çekerek, "Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde bir büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomimize önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Tarım sektörümüz geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasıla ile gayri safi hasılamızın yüzde 5.6 oranında bir katkı sağlamış durumda. Bu başarıda emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere sektörün bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarımda Net İhracatçı: 32.6 Milyar Dolar - Son Dakika

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