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Ekonomi

Türkiye Tohumculukta Dünya İle Buluşuyor

Türkiye Tohumculukta Dünya İle Buluşuyor

TSÜAB Başkanı Gençer, Türkiye'nin 2024'te Dünya, 2026'da Asya Pasifik Tohumculuk Kongrelerine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

24.12.2024 11:49
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Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Türkiye'nin gelecek yıl Dünya Tohumculuk, 2026'da da Asya Pasifik Tohumcular Birliği Tohumculuk kongrelerine ev sahipliği yapacağını belirterek, atılacak adımlar ve bu etkinliklerle Türk tohumculuğunun dünyada marka haline geleceğini bildirdi.

Gençer, AA muhabirine, Türkiye'de son dönemde tohumculukta çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

İklim değişikliğine, su kısıtlılığına ve hastalıklara dayanıklı yeni tohum çeşitleri geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gençer, "Hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri hem özel sektörümüzün AR-GE departmanlarının çalışmalarıyla artık tüm dünyada yarışabilir, tüm dünyada başarısını ispatlayan güzel çeşitlerimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Gençer, bu yıl Bakanlığın bitkisel üretimlere ilişkin yeni model getirdiğini anımsatarak, sözleşmeli üretim modelinin desteklenmesiyle çiftçiler için yeni dönemin başladığını ifade etti.

Sektörün bu yıl 330 milyon dolardan fazla ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Gençer, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye olarak gerçekten dünya tohumculuk arenasında sağlam adımlarla yerimize oturmuş durumdayız. Tüm dünya ülkemizdeki tohumculukla ilgili gelişmeleri konuşuyor. Firmalarımıza, daha da büyüyebilmeleri ve daha yeni çeşitler geliştirebilmeleri için finansal konularda da devlet destekleri var. Dolayısıyla 2024 yılını bazı sıkıntılarımıza rağmen güzel geçirdik diye düşünüyoruz."

Asya Pasifik Tohumcular Birliği Tohumculuk Kongresi 2026'da Antalya'da

Gençer, 2025 yılının Türk tohumculuğu için yeni kapılar açacağına işaret ederek, özellikle uluslararası anlamda çok ciddi gelişmeler ve çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Dünya Tohumculuk Kongresi'nin dünyadaki en büyük, en üst seviyedeki tohumculuk kongresi olduğunu vurgulayan Gençer, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak Dünya Tohumculuk Kongresi'nde dünyanın dört bir yanından tohumcuları misafir edeceğiz. Dünya tohumcularının İstanbul'da bir araya gelmesi, ülkemizdeki tohumculuk sektörü açısından çok büyük avantaj, çok büyük fırsatlar oluşturacak. Asya Pasifik Tohumcular Birliği Tohumculuk Kongresi de 2026'da Antalya'da yapılacak. Bu iki büyük kongreden sonra ümit ediyoruz ki Türkiye, dünya tohumculuk arenasında biraz daha farklı konuşulacak, daha yeni ufuklar açılacak. Bu kongrelerden sonra inşallah Türkiye tohumculuğu dünya tohumculuk arenasında marka haline gelecek."

Gençer, sektör olarak gelecek yıl 500 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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