Türkiye-Tunus Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ve Tunus arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Tunus Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Odadan yapılan açıklamada, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammami tarafından iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, imzalanan protokolün yalnızca iki kurum arasındaki işbirliğini değil, Türkiye ile Tunus arasındaki köklü dostluğun ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesini temsil ettiğine işaret etti.

Ardıç, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatının yaklaşık 1,2 milyar dolar, ithalatının ise 346 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Ankara özelinde ise ihracatımız 32 milyon dolar, ithalatımız ise yaklaşık 3 milyon dolar düzeyindedir. Bu veriler, işbirliğimizin henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tunus ile işbirliklerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz"

İki ülke arasında güçlü işbirliği potansiyeli olduğuna dikkati çeken Ardıç, imzalanan protokolün söz konusu potansiyelin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Ardıç, başkent sanayisinin savunma, makine, otomotiv yan sanayi, elektrik-elektronik ve gıda gibi birçok alanda güçlü üretim altyapısına sahip olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapı, makine, tekstil, gıda işleme, yenilenebilir enerji ve bilişim gibi alanlarda Tunus ile önemli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Tunus'un geniş ticaret ağı, onu üçüncü ülkelere açılan stratejik merkez haline getirmektedir. İmzaladığımız bu protokolle ticaret heyeti sayılarının artırılması, iş dünyalarımız arasındaki yüz yüze görüşmelerin geliştirilmesi ve ortak yatırım ile teknoloji işbirliklerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz."

"Afrika pazarlarındaki ortak varlığımız için önemli fırsat"

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier de imzalanan protokolün iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerine yeni ivme kazandıracağını belirtti.

İki ülke arasındaki köklü diplomatik ilişkilerin ekonomik alanda da güçlenerek devam ettiğine işaret eden Sghaier, imzalanan işbirliği protokolünün yalnızca mevcut ilişkileri geliştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yeni yatırım ve ticaret fırsatlarının önünü açacağını bildirdi.

Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hammami ise Tunus'un önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "İmzalanan protokolün, kurumlarımız için yeni ufuklar açacağına, her iki ülkede ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağına ve Afrika pazarlarındaki ortak varlığımızı güçlendirmek açısından önemli fırsat sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Ankara, Tunus, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:46:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye-Tunus Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.