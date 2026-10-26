Türkiye-Türkmenistan ortak pulu ile 100 liralık zarf PTT'de satışa sunuldu

Türkiye-Türkmenistan ortak pulu ile 100 liralık zarf PTT'de satışa sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PTT AŞ, Türkiye Cumhuriyeti-Türkmenistan Ortak Pulu konulu anma pulu ile ona ait ilk gün zarfını tedavüle sundu. 50 lira bedelli pul ve 100 lira bedelli zarf, PTT iş yerleri ile filateli.gov.tr'de satışa çıkarıldı; aynı gün Ankara'da ilk gün damgası kullandırıldı.
PTT AŞ, "Türkiye Cumhuriyeti- Türkmenistan Ortak Pulu" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 lira (60x85 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 100 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte, PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde, "Türkiye Cumhuriyeti-Türkmenistan Ortak Pulu 26.10.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Kaynak: AA
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