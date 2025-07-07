Türkiye Un İhracatında Dünya Liderliği Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Un İhracatında Dünya Liderliği Hedefliyor

07.07.2025 13:36
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Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin 3 milyon ton un ihracatı hedeflediğini açıkladı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yeni sezonda da un ihracatında dünya lideri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Buğdaylarımız bu sezon yeterince kaliteli ve ithalatımız da açık. 3 milyon tonu bulabilecek un ihracatı hedefimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 10 yıldır üst üste dünya un ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyor.

Sektör, 2024'ü 3 milyon 60 bin ton un ihracatına karşılık 1 milyar 160 milyon dolar gelirle kapattı. Türkiye'nin yıllık un üretim kapasitesi yaklaşık 32 milyon ton ve hem yurt içi hem de yurt dışı kullanım için 13 milyon ton un üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye, un ihracatıyla dünya pazarından yüzde 23 pay alırken, her 4 un paketinden 1'inde Türkiye'nin imzası bulunuyor. Dünya genelinde un değirmenciliğinde kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 65 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 49 seviyelerinde olması, sektörde atıl kapasite bulunduğuna işaret ediyor. Buğday ithalat yasağı uygulaması nedeniyle düşen kapasite kullanım oranlarına karşılık, yasağın kalkmasıyla birlikte kapasite kullanımı artışa geçmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren Günhan Ulusoy, iç piyasadaki un tüketiminin nüfus artış oranında istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğini belirtti.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde bazı firmalar kapasite artırıcı yatırımlar yapmaya devam etmekte. Bu durum, özellikle ölçek ekonomilerinden yararlanmak ve rekabet avantajı elde etmek, verimsizlikleri ortadan kaldırmak isteyen firmalar arasında yaygın. Buğday üretimiyle ilgili de geçen son iki sezona kıyasla daha kurak bir sezonla karşı karşıyayız. Buğday açısından en kötü senaryonun yaşandığı bir dönemden geçmiyoruz. Buğday üretiminde 18 milyon ton seviyesinde bir rekolte bekliyoruz. Yeni sezonda da un ihracatında dünya lideri olmayı hedefliyoruz. Buğdaylarımız bu sezon yeterince kaliteli ve ithalatımız da açık. 3 milyon tonu bulabilecek bir un ihracatı hedefimizi koruyoruz."

Dünya un sektörü ve sektör paydaşları yeniden İstanbul'da

Her yıl 3 milyon ton un ihracatı yaparak dünyanın lider ihracatçı ülkesi konumuna gelen Türkiye, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve dünya un ihracatının yüzde 59'unu temsil eden Avrasya Bölge Başkanlığını üstleniyor.

IAOM, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Orta ve Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri, ABD, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımlarla 3-6 Eylül'de İstanbul'da "4. IAOM Eurasia Konferans ve Sergisi"ni düzenlemeye hazırlanıyor.

Hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticileri gibi birçok sektör paydaşı ile değirmen makineleri tedarikçileri, laboratuvar ekipmanları tedarikçileri, tüccarlar, malzeme tedarikçileri, paketleme firmaları, tahıl depolama firmaları gibi birçok tedarikçi ve bayiyi bir araya getirecek.

Serginin ana gündem başlığı ise "Tarımda kadının yeri" olacak.

Kaynak: AA

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