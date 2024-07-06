Türkiye Uzay Ajansı, Gökyüzündeki Meteor Olayını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı, Gökyüzündeki Meteor Olayını Açıkladı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu gece gökyüzünde görülen meteor olayı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklandı. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin, gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve atmosferde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği belirtildi. Ayrıca, meteorların boyutu ve atmosfer koşulları da renk oluşumunda etkili olduğu ifade edildi.

06.07.2024 00:29
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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, bu gece gökyüzünde görülen meteorun, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) buna ilişkin bilgi paylaştı.

TUA'nın, sosyal medya hesabı X'ten, bu gece ülkenin çeşitli noktalarından izlenen meteor olayına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

Söz konusu meteorun heyecana neden olduğu ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi:

"Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı, Gökyüzündeki Meteor Olayını Açıkladı - Son Dakika

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