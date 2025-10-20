Türkiye Uzay Programı'na Rekor Bütçe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Uzay Programı'na Rekor Bütçe

20.10.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 için Milli Uzay Programı'na ayrılan bütçe 8.7 milyar lira olarak belirlendi.

Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirdiği projelerle "uzay vatan"a adını yazdırmak isteyen Türkiye, bu alandaki programlarda kullanılmak üzere gelecek yıl için 8 milyar 729 milyon lira ödenek belirledi.

AA muhabirinin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, insanlı ilk uzay misyonunun ardından uzay vatanda adından söz ettirmeye başlayan Türkiye, bu alanda çalışmalarını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik yerli üretimi destekleyici çalışmalar gerçekleştirilecek.

Milli Uzay Programı kapsamında da bu alandaki teknoloji üretme kabiliyetinin artırılmasını teminen düşük maliyetli küçük uydu platformları gibi uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak. Yeni uydu teknolojileri için AR-GE faaliyetleri yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bütçe rekor seviyeye yükseldi

Tüm bu projelerin devreye alınması için 2025 yılında uzay ve havacılığa ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçe, 2026 yılı için tüm zamanların rekor seviyesi olan 8 milyar 729 milyon liraya yükseltildi.

Bu ödenek, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel misyonlarını yerine getirmesi ile TÜRKSAT 6A'nın uzaya göndermesinin ardından Milli Uzay Programı'ndaki kararlılığı ortaya koydu.

Türkiye, gelecek yıl 5-9 Ekim tarihlerinde dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'da düzenlenecek kongre, uzay ve havacılık alanında otoriteleri, devletleri, akademisyenleri ve yatırımcıları buluşturacak, bu alanda yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.

Öte yandan, Türkiye'nin "Ay'a ilk temasın sağlanması" hedefi için çalışmaları da devam ediyor. Ay Projesi kapsamında 2027'de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.

TUA'nın bütçesi belirlendi

Türkiye'nin, uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek üzere kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezini tamamlaması da öngörülüyor.

Türkiye Uzay Ajansına (TUA) tüm bu faaliyetlere katkı sunabilmesi için gelecek yıl için ayrılan bütçe 5 milyar 911 milyon lira olarak planlandı.

Öte yandan Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari bir marka oluşturmayı hedefliyor. Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimin sağlanması ve uzay limanı kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi alanına yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması da ana hedefler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Programı'na Rekor Bütçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
112’yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu 112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
Cezaevinde zehirlenme paniği 6 mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu
Ünlü oyuncu “Filistin kırmızı çizgim“ diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi Cumhurbaşkanlığından açıklama var Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

22:07
Aralarında İmamoğlu da var “Casusluk“ soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi
Aralarında İmamoğlu da var! "Casusluk" soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi
22:06
’’Onlarla ilgili konuşmam’’ demişti Sadettin Saran’dan Galatasaray’a gönderme
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme
21:57
Abraham’ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı Beşiktaş, Kasımpaşa’da puan bıraktı
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı
21:06
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı İşte İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi
20:57
Osimhen’den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
19:48
Karadeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 00:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Uzay Programı'na Rekor Bütçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.