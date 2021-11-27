Türkiye Vakfı, MIT profesörü Mitchel Resnick'i ağırladı

MIT profesörlerinden, Scratch programlama dilinin yaratıcısı Mitchel Resnick, Türkiye Vodafone Vakfı'nın çevrim içi düzenlenen "Dijital Uçurumu Kapatmak" etkinliğinde onur konuşmacısı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "İyilik için teknoloji" vizyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, daha iyi bir dünya için kapsayıcılık ve dijital yetkinlik açığının kapatılması konularına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği "Dijital Uçurumu Kapatmak" etkinliğinde MIT profesörü Mitchel Resnick'i ağırladı.

Scratch programlama dilinin yaratıcısı Resnick, onur konuşmacısı olarak katıldığı etkinlikte yaratıcı öğrenmenin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Resnick, şunları kaydetti:

"MIT olarak geliştirdiğimiz Scratch programının Türkiye'de 'Yarını Kodlayanlar' projesi aracılığıyla çocuklara aktarılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Scratch'i geliştirirken amacımız, gençlerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmekti; çünkü, günümüzün hızla değişen toplumunda yaratıcı düşünmek ve hareket etmek çok önemli.

Çocuklar, Scratch ile sadece kodlamayı öğrenmiyor, aynı zamanda kendilerini ifade etme, kendi etkileşimli öykü, oyun ve animasyonlarını yaratıp paylaşma ve yaratıcı düşünme becerilerini de geliştiriyor. Sayısal kavramları, problem çözmeyi, birlikte çalışmayı, empati kurmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğreniyorlar. Yaratıcı öğrenmenin 4 temel ilkesi var, proje, tutku, oyun ve akran. Çocuklara projelerde çalışma, tutkularını esas alma ve akranlarıyla birlikte oyun dolu bir ortamda çalışma imkanı vermek önemli. "

Resnick, çocukların yarının hızla değişen toplumuna hazır olması için, onlara yaratıcı düşünme becerileri kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bunu yapmanın en iyi yolu ise onları desteklemek, tutkularını esas almak ve akranlarıyla dayanışma içinde ve bir oyun mantığıyla çalışmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.