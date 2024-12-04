Türkiye ve Almanya'dan Yenilenebilir Enerji İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve Almanya'dan Yenilenebilir Enerji İş Birliği

Türkiye ve Almanya\'dan Yenilenebilir Enerji İş Birliği

Türkiye, Almanya ile sürdürülebilir enerji alanında ortaklık fırsatları sunuyor.

04.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, bugün sürdürülebilirlik, temiz enerji ve iklim sorumluluğuna yönelik baskının her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, "Türkiye, Alman şirketleri için sadece yeni pazarlara açılan bir kapı değil, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümler oluşturmada ortaklık sunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde "Avrupalı ortaklar için yenilenebilir büyüme" temasıyla Türkiye'nin hızla büyüyen yenilenebilir enerji pazarına yönelik konferans düzenledi.

Konferansa, Türk ve Alman kamu yetkililerinin yanı sıra uluslararası birçok enerji şirketi katıldı.

Şen, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin her zaman güçlü olduğunu ve dünyadaki jeopolitik gelişmelerin iki ülkenin daha da yakınlaşmasına zemin hazırladığını dile getirdi.

Sadece son iki yıl içerisinde Türk ve Alman siyasilerin karşılıklı ziyaretlerinin siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlenerek devam etmesini sağladığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Almanya Enerji ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck Berlin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu'na eş başkanlık yaptı. Karma Komisyon toplantısı ve Enerji Forumu kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen bakanlar, Türkiye'nin serbest ticaret ve iş dünyası dostu politikalara olan bağlılığını ifade ettiler. Sürdürülebilirlik, temiz enerji ve iklim sorumluluğuna yönelik baskı her zamankinden daha fazla. Bu dönüşüm sadece zorluklar değil, aynı zamanda muazzam fırsatlar da oluşturmaktadır."

"Türkiye bu dönüşümde kilit bir oyuncu olmak için stratejik bir konuma sahiptir." diyen Şen, şöyle devam etti:

"Güçlü ekonomik temeli, dinamik özel sektörü ve ilerici politikalarıyla Türkiye, yenilenebilir enerji alanında lider olma konusunda kararlı. Rüzgar ve güneş enerjisinden jeotermal ve hidroelektriğe kadar, Türkiye'nin bol doğal kaynakları ve genişleyen enerji altyapısı onu yatırım için cazip bir yer haline getiriyor. Türkiye, Alman şirketleri için sadece yeni pazarlara açılan bir kapı değil, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümler oluşturmada bir ortaklık sunuyor"

Ahmet Başar Şen, Türkiye ile Almanya'nın uzun bir geçmişe dayanan siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara sahip olduğuna işaret ederek, yenilenebilir enerji alanındaki iş birliği potansiyelinin bu ilişkinin doğal bir uzantısı olacağını vurguladı.

Türk ve Alman ekonomilerinin, insan kaynaklarından teknolojiye kadar iş birliği potansiyelini artıran pek çok açıdan birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu anlatan Şen, "Her iki ülkenin insanları da birlikte başarılı bir şekilde çalışabileceklerini kanıtlamışlardır. Şunu da belirtmeliyim ki, Almanca konuşan milyonlarca nitelikli Türk insanı potansiyel yatırımcılar için bir hazinedir." dedi.

Türkiye'nin yenilebilir enerji alanında sunduğu fırsatlar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının 1,1 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, ülkenin 85 milyon nüfusuyla Avrupa'da en büyük üçüncü elektrik tüketicisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'da altıncı en büyük yenilebilir enerji piyasasına sahip olduğunu aktaran Kılınç, ülkenin yeşil dönüşümü desteklemek için yenilebilir enerjide lisanssız elektrik üretimi uygulamasının yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Kılınç, bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinde batarya entegrasyonu taahhüdünde bulunan firmalara herhangi bir ihale sürecine girmeden piyasada yenilenebilir enerji lisansları verildiğini belirterek, ülkedeki yüksek teknoloji yatırımlarını artırmayı amaçlayan program dahilinde yenilenebilir enerji ekosistemi yatırımlarının teşviklerle desteklendiğini ifade etti.

Almanya ve Türkiye arasında enerji alanında ortak projelerin harika sonuçlar verdiğini vurgulayan Kılınç, Alman şirketlerini Türkiye'nin yenilebilir enerji alanında sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Başar Şen, Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Türkiye, Enerji, berlin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Almanya'dan Yenilenebilir Enerji İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Almanya'dan Yenilenebilir Enerji İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.