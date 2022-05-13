Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor

13.05.2022 15:31
Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Türkiye'yi tercih eden İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Türkiye'yi tercih eden İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Chilcott ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Chilcott, her yıl yaz sezonu öncesi belli bölgelerde bazı kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, bu bölgelere gelecek İngiliz vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapıp ülkelerine dönmeleri için görüştüklerini kaydetti.

Son dönemlerde İngiltere'de yürütülen başarılı tanıtım çalışmalarıyla Türkiye turizmine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Chilcott, "Pazar ve altyapı çalışmalarına baktığımızda olumlu sonuçlar var. Bu sene hem Antalya'da hem de Türkiye'de İngiliz turistlerde artış olacak. Özellikle Antalya'yı bir milyonun üzerinde İngiliz turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

İngilizlerin sadece yaz sezonu turizmi için değil sağlık ve spor başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinde de Antalya ve Türkiye'ye karşı ilgisinin arttığını aktaran Chilcott, özellikle sağlık turizmi konusunda Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükelçi Chilcott, Vali Yazıcı'ya koordinasyonu ve işbirliği için teşekkür etti.

Antalya'da sezon öncesi tüm tedbirler alındı

Vali Yazıcı da bu yıl Avrupalı turistlerde artış gözlendiğini belirtti.

Bu yıl turizmde büyük beklenti içinde olduklarını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu yıl şehrimizi ziyaret eden turist sayısı bakımından 2019 yılını yakalayacağımızı ümit ediyoruz. Hatta 2019'u geçeceğini düşünüyoruz. Alman ve İngiliz vatandaşlarında bu sene yukarı yönlü bir ivme var. İnşallah bunun devamı da gelecek. Kentte sezona yönelik sağlıktan güvenliğe, ulaşımdan konaklamaya kadar her türlü tedbir alındı. Biz iddialıyız, hiçbir sorun yok. Sezona girerken de güvenliğimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Bu konuda çok titiziz. Misafirlerimizi kimsenin rahatsız etmesini istemiyoruz."

Antalya'nın önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Yazıcı, halkın da turizm ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Turizmin profesyonelce yapıldığını aktaran Yazıcı, "Her yıl sıfıra yakın hatayla milyonlarca turisti bu cennet Antalya'mızda ağırlayarak misafirlerimizin keyifli ve güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu stratejimiz inşallah böyle de devam edecek." ifadesini kullandı.

Sağlık turizmini çok önemsediklerini ve bu konuda yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yazıcı, turizmi alternatif alanlarla geliştirerek 12 aya yayma konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Antalya'ya 2019'da hava, deniz ve kara yoluyla gelen 15 milyon 644 bin 108 turist ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı bildirilmişti.

Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor
Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor
Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor

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Birleşik Krallık, Türkiye, Antalya, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Antalya'da İngiliz turist artışı bekleniyor - Son Dakika


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