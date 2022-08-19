Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti

19.08.2022 12:36

Türkiye ve Avrupa'da denize yapılan 2. Havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa'da denize yapılan 2. Havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'ndan ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından derlenen bilgilere göre, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin gelişmesine ve Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticaretin ilerlemesine katkı sağladı.

Doğu Karadeniz'in hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına destek veren Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu taşımacılığı için yeni bir alternatif oluşturuldu.

Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın, Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de yer alan turizm alanlarına, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere havayolu ile hızlı, emniyetli, konforlu ulaşım ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyeline katkı sunduğu gözlemlendi.

Doğu Karadeniz bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer katan havalimanı ile kara yolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü havayolundan sağlanmaya başlandı.

Bu nedenle, havaalanının açılması ile kara yolunda yapılan taşımacılıktan dolayı oluşan yakıt tüketimi, yol bakım ve onarım, trafik kazaları ve zamana bağlı giderlerden tasarruf sağlanırken kara yolu trafiğindeki azalmaya bağlı olarak egzoz emisyon değerlerindeki azalış ile çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar olan 3 aylık zamanda toplam 1326 uçak ile 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti.

Ayrıca açıldığı tarihten temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde ise 1258 ton yük trafiği görüldü.

Yurt dışı seferlerinin de gerçekleştiği havalimanında ilk yurt dışı uçuş Mekke'ye yapıldı.

-"Mükemmel ötesi. Gurur duyulacak yapıtlar bunlar"

Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Moritanya'ya seyahat eden İsmail Oğuz, AA muhabirine, havalimanının bölgeye çok büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Evinden yürüyerek havalimanına geldiğini ifade eden Oğuz, "Bir taş koyandan Allah razı olsun. Bundan daha güzeli olur mu? 4. kez yolculuk ediyorum. Çok büyük kolaylık." dedi.

Recai Kurdoğlu ise Karadeniz'de Ordu'dan sonra Rize'de de denize dolgu havalimanının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Artvin'den uçuş için geldiğini vurgulayan Kurdoğlu, "Gece geldiğimizde Arhavi'ye ulaşım çok daha kolay oluyor. Bölgede turizmle birlikte nüfus sürekli artıyor. Çok beğendim. Belki de 50 yıl sonra yetmeyecek bölgeye ve bunu konuşacağız." diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı açılışında ilk uçakla da seyahat eden Başar İlişe de "İlk günkü heyecanla uçağa biniyorum. Bu topraklar benim ata toprağım. Evden çıktıktan 10 dakika sonra uçağa biniyorum. Hiç bir telaşemiz, 'Geç kalırız, uçağı kaçırırız.' telaşı yok. Bunun konforu yetiyor. Geçen seyahatimde uçak tehir edildi. Evi aradım. 'Hanım geliyorum.' Çayı demledi, evimde bekledim. Bundan daha keyifli ne olabilir. Mükemmel ötesi. Gurur duyulacak yapıtlar bunlar. Erken ve ucuza tüketmemeliyiz buraları." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye, Artvin, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:08 10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement