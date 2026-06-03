Türkiye ve Güney Kore'den Nükleer İşbirliği

Güney Kore hükümetinin desteğiyle kurulan İnovatif Küçük Modüler Reaktör Geliştirme Ajansı (i-SMRDA) ile Türk nükleer teknoloji şirketi Nuclean, küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Nuclean'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği çerçevesinde i-SMRDA ve Nuclean, Türkiye'de ve bölgede SMR projelerinin geliştirilmesi, bu alandaki fırsatların birlikte değerlendirilmesi ile Türk sanayisinin küresel i-SMR tedarik zincirine entegrasyonun desteklenmesi için birlikte çalışacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin temiz enerji ve nükleer enerji hedeflerine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir proje geliştirme ekosistemi oluşturulması da hedefleniyor.

"Stratejik hazırlıklara başlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer, işbirliğinin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını, Türkiye'nin nükleer enerjide kararlı bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti.

Türkiye'de 2050'ye kadar 20 bin megavat nükleer kapasite hedeflendiğini vurgulayan Tuncer, "Bu süreçte inovatif küçük modüler reaktörlerin kritik bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Güney Kore devlet enerji şirketi Korea Hydro & Nuclear Power - KHNP'nin de paydaşları arasında yer aldığı i-SMRDA, yüksek rekabet gücüne sahip inovatif bir SMR teknolojisi geliştiriyor ve bunu önümüzdeki 5 yıl içinde küresel pazara sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda özellikle yerli üreticilerin i-SMR tedarik zincirine entegrasyonu, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve gelecekte de bu teknolojinin ülkemizde ve yakın coğrafyalarda tercih edilmesi için bugünden stratejik hazırlıklara başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

i-SMRDA Başkanı Han Gon Kim de Güney Kore'nin, son 30 yıldır nükleer teknolojiye kesintisiz şekilde yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, i-SMR teknolojisini geliştirerek 2028'e kadar standart tasarım onayını almak ve 2030'lu yıllarda küresel pazara sunmak. Hafif su reaktörü teknolojisine dayanan i-SMR, mevcut nükleer santrallere kıyasla daha yüksek güvenlik seviyesi, gelişmiş ekonomik verimlilik ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla uyumlu esnek yapısıyla karbon nötr hedeflerine önemli katkı sağlayacak. ???????İşbirliğinin Türkiye'deki nitelikli sanayi altyapısına erişimimizi ve Türkiye'nin gelişen nükleer programı ile bölgesel SMR projelerinde aktif rolümüzü güçlendireceğine inanıyoruz. Türkiye, nükleer enerji alanında önemli adımlar atıyor, bölgesel SMR ekosisteminin gelişiminde önemli bir merkez olabilir."